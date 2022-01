Pierpaolo Pretelli, svela cosa pensa veramente di Mara Venier: “Appena sono arrivato a Domenica In Mara …”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierpaolo Pretelli lo conosciamo tutti per essere l’ex velino, ma anche l’ex concorrente del Grande fratello vip dello scorso anno. Il suo 2021 è stato sicuramente ricco di grandi novità e sorprese e non soltanto da un punto di vista lavorativo, ma anche sentimentale. Ebbene, all’interno della casa più spita d’Italia abbia trovato l’amore, visto che si è fidanzato con Giulia Salemi, con la quale sta ancora oggi insieme e la loro relazione sembra vada a gonfie vele.

Pierpaolo Pretelli, dopo Tale e quale show una grande opportunità per lui

Da un punto di vista lavorativo e professionale, invece, ha preso parte a diversi programmi televisivi come Tale e quale show, condotto da Carlo Conti, dove tra l’altro sembra abbia ottenuto un successo strepitoso. Ebbene, dopo la fine di questa esperienza, Mara Venier lo ha voluto con se a Domenica In. Proprio in questi giorni, l’ex gieffino ha parlato del rapporto con Mara e le sue parole sono state davvero tanto apprezzate. Ma cosa ha riferito Pretelli?

L’ex velino parla di Mara Venier e del loro rapporto

Pierpaolo Pretelli da diverse settimane ormai fa parte del cast di Domenica In. E’ stato dopo la fine del programma Tale e quale show, che Mara Venier ha chiamato alla sua corte Pierpaolo che fa ufficialmente parte del cast. Adesso, intervistato da Tele Sette, l’ex velino ha parlato proprio di questo suo ultimo periodo e del rapporto che lo lega a Mara Venier. Sicuramente la conduttrice ha avuto grande stima e ha voluto dare a Pierpaolo tanta fiducia chiamandolo al suo fianco in una trasmissione molto importante come Domenica In.

Le inaspettate parole per la conduttrice di Domenica in

“Dopo Tale e Quale Show sono stato invitato a Domenica In. Ero emozionato, ma Mara mi ha fatto subito sentire a casa e tra noi è scattato un gran feeling”. Queste le parole dell’ex gieffino, il quale ha continuato dicendo che in Mara ha trovato non soltanto una grande donna e professionista, ma anche una collega e mentore. Ad ogni modo, tra i due sarebbe proprio nata una bellissima amicizia. “Con Mara è avvenuta una magia: l’ho guardata negli occhi e ho subito percepito la sua umanità. Le sono grato per avermi dato la possibilità di essere a Domenica In”. Queste ancora le parole di Pierpaolo che poi ha aggiunto anche “Sono stato fortunato, perchè ho potuto ‘rubare’ con gli occhi il mestiere dei migliori”.