Simona Branchetti al veleno dopo le accuse di Alberto Matano: “Noi non …”

Simona Branchetti ha preso il posto, seppur temporaneamente, di Barbara D’Urso per Pomeriggio cinque news. Ovviamente, in questi giorni la conduttrice “si è scontrata” con Alberto Matano che ha continuato ad andare in onda con il suo programma di informazione e intrattenimento La vita in diretta su Rai 1. Ebbene, anche in questi ultimi giorni i due programmi hanno tentato di farsi la guerra.

Simona Branchetti e Alberto Matano, una guerra a distanza tra conduttori

Nel corso della puntata de La vita in diretta andata in onda ieri, mercoledì 5 gennaio 2022, il conduttore pare che si sia detto parecchio stupito da quanto accaduto. Pare che la conduttrice di Pomeriggio cinque news, gli abbia soffiato un ospite proprio in diretta televisiva. A distanza di qualche ora sembra sia arrivata proprio la replica da parte della giornalista Mediaset.“Noi non prendiamo accordi, ma diamo notizie e, quando ho dato la linea ad Ilaria, lei ha dato la notizia che aveva! Nessuna concorrenza sleale“. Sono state queste le parole di Simona Branchetti che ha voluto, così in qualche modo chiarire. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Alberto Matano sconvolto da quanto accaduto in diretta tv e lancia una frecciatina a Pomeriggio cinque news

Pare che Matano nel corso della puntata abbia affrontato il caso di Liliana Resinovich, e pare che in collegamento ci fosse proprio il marito della donna, il signor Sebastiano. Ad ogni modo, ad un certo punto, il collegamento con l’ospite sarebbe saltato ed è stato a quel punto che il conduttore si sarebbe detto particolarmente sconvolto spiegando per filo e per segno che cosa fosse accaduto. E’ stato proprio li che Matano non si è limitato a raccontare ma avrebbe lanciato una frecciata al programma Pomeriggio cinque news.

La risposta di Simona Bianchetti non è tardata ad arrivare

La conduttrice Branchetti però, se da una parte ha ribadito di avere molta stima di Matano, dall’altra ha negato qualsiasi colpa.“Nessuno si è comportato in modo scorretto. Abbiamo degli ottimi inviati e Ilaria Dalle Palle è tra questi e oggi ha fatto ottimamente il suo lavoro”. Queste ancora le parole della Branchetti. Insomma, uno scontro a distanza quello tra i due conduttori che conducono due programmi molto forti e molto amati dai telespettatori italiani.