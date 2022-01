Carolyn Smith senza freni: “Mi piacerebbe che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyn Smith è la nota coreografa e presidente della giuria di Ballando con le stelle, la quale in questi anni ha dovuto affrontare dei momenti piuttosto bui e delicati per via della sua malattia. Un pò di tempo fa, infatti, le è stato diagnosticato un tumore e sembra che si sia sottoposta a diverse cure che hanno sortito il loro effetto, anche se poi sistematicamente la malattia si è ripresentata. Ad ogni modo, in questi mesi l’abbiamo visto solare ed in splendida forma all’interno del programma Ballando con le stelle, dove da diversi anni ricopre un ruolo molto importante. In queste ore, Carolyn Smith è intervenuta ed ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero tv, parlando della sua vita privata e del suo lavoro. Ma cosa ha dichiarato?

Carolyn Smith, l’intervista della coreografa e le sorprendenti parole

Carolyn Smith nei giorni scorsi ha rilasciato un’importante intervista, lanciando un messaggio a tutti i suoi fan e sostenitori. Sembra proprio che dopo aver vissuto degli anni difficili e soprattutto l’ultimo in modo piuttosto pesante per via del Covid, adesso Carolyn si è detta speranzosa. La coreografa si è detta vogliosa di ripartire ed ha dimostrato di avere tanta voglia di tornare a lavorare e vivere in generale.

Tanta voglia di rinascere e di allontanare le avversità

“C’è troppa rabbia e frustrazione in giro che non mi fanno ben sperare. Io vivendo una situazione personale molto difficile e negativa ho trovato anche nella positività la mia salvezza. Mi piacerebbe che nel 2022 si realizzasse un miracolo”. Queste le parole dichiarate dalla Smith, il volto noto del programma di Milly Carlucci. Adesso la coreografa pare abbia un grande desiderio, ovvero quello di tornare indietro e tentare di cambiare un pò di cose anche se ovviamente questo non sembra possibile. Poi, nel corso dell’intervista la stessa pare che abbia commentato alcuni eventi accaduti negli anni passati.

Il desiderio della coreografa

“Un salto indietro nel tempo, diciamo a una ventina di anni fa, con la gente che torna ad avere buon senso e rispetto reciproco”. Queste ancora le sue parole. Ricordiamo come nei giorni scorsi, purtroppo, Carolyn Smith è stata protagonista di un fatto davvero terribile e drammatico. Qualcuno, avrebbe sparato al suo cane e lei se ne sarebbe accorta dopo qualche giorno, sfogandosi poi duramente sui social.