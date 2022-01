C’è posta per te, Tommaso Zorzi nella bufera, commenta un partecipante al programma e il web lo massacra “Buffone”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di sabato 8 gennaio 2022 è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi e tanto atteso dal pubblico italiano. La prima puntata è stata sicuramente ricca di grandi emozioni ma anche qualche risata grazie alla partecipazione speciale di Paolo Bonolis e Stefano De Martino. Ad ogni modo, non sono mancate le storie di tradimenti, storie tormentate tra genitori e figli ma in queste ore a finire al centro di una vera e propria bufera sembra sia stato proprio lui Tommaso Zorzi. Ma per quale motivo?

C’è posta per te, Tommaso Zorzi finisce al centro di una bufera mediatica

L’influencer nonché ex vincitore del Grande fratello vip, sembra abbia commentato con dei toni piuttosto particolari la storia tra Fernando e Giada. Questi due, padre e figlia pare che siano riusciti a superare le loro incomprensioni proprio grazie a Maria De Filippi ed al suo programma. I due si sarebbero ricongiunti dopo oltre 20 anni di separazione. Una storia a lieto fine quindi, quella tra padre e figlia ma per quale motivo Tommaso è finito al centro della bufera? Sembra proprio che l’influencer guardando la puntata, abbia commentato sui social utilizzando anche la sua solita ironia che però in alcuni casi viene criticata.

L’ex vincitore del Grande fratello vip fa un commento su Giada, sui social piovono critiche

Nello specifico, ciò che non è affatto piaciuto al pubblico di Canale 5 è stato un termine utilizzato da Tommaso e riferito all’aspetto fisico della donna. Sembra che Tommaso abbia in qualche modo commentato le sopracciglia di Giada, facendo un paragone con Enorma Jean, che è una concorrente di Drag Race Italia. Il commento non è passato inosservato ed ha fatto si che l’influencer venisse criticato sui social.

Il commento di Alessandro Rosica

Tante le critiche arrivate dal popolo del web ma anche da Alessandro Rosica, il quale sembra aver appellato Tommaso come “buffone”. “Zorzi prende in girlo la signora a C’è posta per te. Assurdo. Questo è perché si ritiene educato e professionista. Io lo trovo un grande cialtrone che si è bruciato nonostante tutte le spinte che la vita gli ha concesso. Buffone“. Questo nello specifico il commento scritto da Alessandro Rosica il quale però non è stato l’unico ad insultare l’influencer.