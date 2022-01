C’è posta per te, ospite Paolo Bonolis scoppia a piangere e il pubblico resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato 8 gennaio 2022 è andata in onda la prima puntata del programma tanto amato della televisione italiana ovvero C’è posta per te. Sicuramente la prima puntata è stata ricca di grandi emozioni e Maria De Filippi ha condotto come sempre egregiamente. Tante le storie raccontate, come sempre storie molto commoventi. Non sono mancate le storie di tradimenti ma anche tanti momenti di allegria e di emozioni pure. Uno dei momenti più attesi della puntata è sicuramente quello in cui entrano in studio gli ospiti e nella serata di sabato è toccato a Paolo Bonolis e Stefano De Martino. Il noto comico sembra che ad un certo punto si sia tanto emozionato ed abbia anche regalato al suo pubblico dei momenti di grande sorriso ma anche tante emozioni. Sembra che persino lui non sia riuscito nella puntata di C’è posta per te a trattenere le lacrime. Ma vediamo di capire che cosa è accaduto.

Paolo Bonolis a C’è posta per te, tanta commozione ma anche tanti sorrisi

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di sabato 8 gennaio 2022, la prima di questa edizione del programma C’è posta per te è intervenuto Paolo Bonolis come ospite speciale. Il suo ingresso all’interno dello studio inizialmente ha generato tante risate tra i presenti in studio e sicuramente anche tra i telespettatori. Le sue battute, sempre molto divertenti, non sono mancate e sembra che abbiano anche aiutato ad un certo punto la conduttrice a smorzare un pò la tensione.

Il conduttore non riesce a trattenere le lacrime

Paolo è stato chiamato da Matteo, un giovane di 19 anni che ha voluto fare una sorpresa ai suoi genitori, per ringraziarli del fatto che gli sono stati affianco in diversi momenti della sua vita ma uno in particolare, il più difficile e doloroso. Purtroppo il giovane qualche anno fa ha dovuto affrontare una brutta malattia, che però ha vinto e dalla quale è guarito. I suoi genitori ovviamente non hanno potuto far altro che stare al suo fianco.

I regali di Paolo ai genitori e al giovane Marco

Il racconto davvero struggente non ha potuto far altro che commuovere tutti quanti, compreso lo stesso Paolo Bonolis che purtroppo conosce proprio quella sofferenza. Ad ogni modo, il conduttore è riuscito a sdrammatizzare ed ha regalato una settimana di relax ai genitori in un resort. Al giovane Marco invece, il conduttore ha voluto regalare una tastiera elettrica, perché pare che il suo sogno sia quello di sfondare nel mondo della musica.