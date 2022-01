Tali e Quali, Carlo Conti svela senza mezze parole “Nessuno ha avuto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Cresce sempre di più l’attesa per la messa in onda del programma intitolato ‘Tali e Quali’ che vedrà alla conduzione l’amatissimo Carlo Conti. Il programma in questione è del tutto nuovo anche se un po’ ricorda un altro grande programma condotto da Conti ovvero ‘Tale e Quale Show’. Ma, qual è la differenza? Ad esprimersi è stato lo stesso conduttore nel corso di una recente intervista concessa a Tele Più.

La rivelazione di Carlo Conti su Tali e Quali 2022

Tutti conoscono Tale e Quale Show, celebre programma televisivo condotto da Carlo Conti. Il presentatore però presto andrà in onda con un nuovo format riadattato a quello originale e nello specifico stiamo parlando del programma ‘Tali e Quali’ a proposito del quale lo stesso Carlo Conti ha fatto alcune importanti rivelazioni nel corso di una recente intervista rilasciata a Tele Più . Nello specifico il conduttore ha rivelato che a partecipare al programma non saranno personaggi dello spettacolo ma persone comuni dotate di grande talento. “Sono persone che nella vita fanno tutt’altro mestiere, operai, medici, camerieri, infermieri”, queste nello specifico le sue parole.

Carlo Conti e l’imitazione di Zucchero

Nel corso dell’intervista concessa da Carlo Conti a Tele Più è stato chiesto al conduttore se anche lui abbia o meno la capacità di imitare qualche personaggio famoso. A questa domanda ecco che a grande sorpresa il presentatore di Tali e Quali ha rivelato di aver imitato una volta Zucchero insieme a Gabriele Cirilli in occasione di un evento per Capodanno. E proprio a proposito di tale imitazione ha rivelato “Nessuno ha capito che ero io. Poi siamo andati subito in pubblicità e mi sono cambiato. Io non l’ho mai detto e nessuno ha avuto il coraggio di dirmi nulla. Non so se sia venuto bene bene bene o male male male”.

Anticipazioni su Tali e Quali

Nel corso dell’intervista non sono poi mancate le anticipazioni su Tali e Quali. Oltre ad aver rivelato che a partecipare saranno concorrenti non noti al mondo dello spettacolo ecco che Carlo Conti ha poi proseguito facendo ulteriori rivelazioni. Il presentatore ha voluto precisare che saranno 11 i concorrenti e non 12. Ed inoltre ha anche precisato che i concorrenti non saranno sempre gli stessi ogni settimana ma tenderanno a cambiare. Ultima anticipazione riguarda l’aspetto che avranno i concorrenti durante l’imitazione. Carlo Conti ha precisato che i concorrenti non avranno il tempo di poter applicare delle protesi o di fare dei particolari lavori al viso ed è per questo motivo che nel corso dell’esibizione avranno un trucco un po’ più particolare, nulla di più.