Maurizio Costanzo senza mezzi termini su Beppe Convertini: “Il suo programma è proprio …”

Uno dei presentatori Rai più apprezzati dai telespettatori è sicuramente Beppe Convertini, attore oltre che conduttore televisivo e radiofonico, al quale è stata affidata la conduzione di Linea Verde. E proprio il programma in questione ha ottenuto, e continua ad ottenere, un vasto successo e a confermarlo sono le parole espresse da un lettore di Nuovo. Parole alle quali ha risposto Maurizio Costanzo esprimendo il suo personale pensiero.

Grande successo per Linea Verde e Beppe Convertini

Da ormai diverso tempo Beppe Convertini viene considerato uno dei presentatori più bravi e di conseguenza apprezzati della televisione. Il conduttore in questione infatti è sempre più richiesto e da alcuni mesi si trova alla guida di una famosa trasmissione Rai seguita dai telespettatori con costanza e passione. Stiamo nello specifico parlando di Linea Verde, programma televisivo in onda da diversi anni che si occupa di raccontare l’Italia nelle diverse sfaccettature. La testimonianza che i telespettatori apprezzano realmente tanto Convertini e il suo programma arriva direttamente dal settimanale Nuovo dove un lettore all’interno della rubrica tenuta da Maurizio Costanzo ha espresso delle belle parole nei confronti del conduttore e di Linea Verde.

Le parole del lettore di Nuovo su Convertini

“Che meraviglia Linea Verde! Quando guardo questo programma entro sempre in un’altra dimensione“, queste nello specifico le parole scritte dal lettore e alle quali Maurizio Costanzo ha risposto “Ha ragione, Linea Verde è proprio un bel programma e Beppe Convertini fa bene il suo mestiere”. Il marito di Maria De Filippi ha quindi mostrato approvazione alle parole espresse dal lettore rivolgendo allo stesso tempo delle bellissime parole nei confronti del famoso presentatore.

Il commento di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo non ha quindi perso l’occasione per rivolgere delle belle parole nei confronti di Beppe Convertini e del programma da lui condotto. Ma allo stesso tempo ha voluto comunque precisare che il successo di un programma è legato anche all’ottimo lavoro svolto da chi si trova dietro le quinte. “A dare una mano a Beppe Convertini c’è una grande regia che fa un ottimo lavoro”, queste le parole espresse da Costanzo. Il noto giornalista ha poi concluso continuando a parlare della bravura che contraddistingue il noto presentatore a proposito del quale ha voluto precisare “Riesce a raccontare nel migliore dei modi le località protagoniste di ogni puntata”. Insomma, per Convertini sarà sicuramente molto gratificante sapere che un grande uomo dello spettacolo come Costanzo abbia speso per lui solamente belle parole.