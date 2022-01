Verissimo, Vincenzo Salemme mette in imbarazzo Silvia Toffanin che lo gela: “Ma perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda lo scorso sabato 8 gennaio 2022 la prima puntata dell’anno di Verissimo, celebre programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin che ormai da diversi anni ogni settimana intrattiene i telespettatori. Puntata dopo puntata vengono ospitati sempre diversi volti noti dello spettacolo e tra gli ospiti della prima puntata del 2022 è stato presente anche l’amatissimo Vincenzo Salemme. Ad un certo punto però la Toffanin si è trovata in imbarazzo e ha fatto una domanda all’attore che ha subito risposto levando ogni dubbio. Ma esattamente, cos’è successo?

Vincenzo Salemme ospite della prima puntata del 2022 di Verissimo

Tutti conoscono e amano Vincenzo Salemme. Stiamo infatti parlando di un bravissimo attore ma anche drammaturgo, comico, sceneggiatore e regista protagonista di diversi importanti e famosi film. Ma non solo, anche bravissimo attore di teatro. La presentatrice di Verissimo, e quindi Silvia Toffanin, ha raccontato la sua storia e nello specifico la sua infanzia. Ma ecco che proprio mentre parlava di questo speciale momento della sua vita si è trovata a vivere alcuni momenti di imbarazzo. Infatti mentre la conduttrice parlava dell’infanzia di Salemme si è sentita osservata in modo particolare. L’attore mentre l’ascoltava era molto serio e per questo motivo la Toffanin gli ha chiesto “Perchè mi guardi così?‘.

La risposta di Vincenzo Salemme alla domanda di Silvia Toffanin

La Toffanin è apparsa quindi abbastanza preoccupata dalla serietà dell’attore. E tale preoccupazione era legata al timore di aver detto qualcosa di sbagliato. Vincenzo Salemme però l’ha subito voluta tranquillizzare affermando “Perché, ti ho guardato male? No, è che da lontano non vedo bene“. Nel corso dell’intervista in questione l’attore ha anche parlato del suo ritorno a teatro dopo un lungo periodo di pausa causato dalla pandemia. Un ritorno tanto atteso per Vincenzo Salemme che ha ammesso di essersi emozionato molto.

La grande emozione per il ritorno a teatro

“E’ stata una cosa meravigliosa. Se ero emozionato? Di più, ero emozionatissimo”, queste di preciso le parole con cui l’attore ha commentato il ritorno in teatro. Una grande emozione legata anche al modo in cui è stato accolto dal suo pubblico. A tal proposito Vincenzo Salemme intervistato da Silvia Toffanin ha fatto una rivelazione molto importante legata a quella che è stata la sua grande paura in questo anno e mezzo di pausa forzata. “In questo anno e mezzo che non abbiamo fatto teatro la sensazione era quella di essere dimenticato. Invece quando sono entrato ho ricevuto un applauso che è stato come essere rimesso al mondo”, queste le sue parole.