C’è posta per te, l’intervento di Mara Venier è da applausi, il web si scatena

E’ andata in onda nella serata di sabato, 8 gennaio 2022, la prima attesissima puntata di C’è Posta Per Te. Stiamo parlando di uno dei programmi più visti, e commentati, del sabato sera condotto dall’amatissima Maria De Filippi. Nel corso della puntata sono state raccontate diverse storie di drammi familiari ma quella che più di tutti ha colpito i telespettatori è stata quella con protagonista una giovane donna di nome Alessia tradita dal marito Giovanni. In molti hanno commentato la storia sui social, tra questi anche Mara Venier il cui commento non è passato inosservato. Come mai?

Mara Venier commenta la storia di Alessia e Giovanni

Come al solito C’è posta per te regala ai telespettatori momenti di grande emozione e in alcuni casi alcune storie e i loro protagonisti riescono anche a strappare qualche sorriso. I protagonisti della prima puntata sono stati Alessia e Giovanni, due giovani sposi il cui sogno d’amore è stato infranto dal tradimento di lui. Giovanni ha infatti tradito Alessia con la cugina e ha scelto di chiamare la moglie a C’è Posta per Te per chiederle una seconda possibilità. La giovane però ha deciso di chiudere la busta affermando di non provare più fiducia nei confronti del marito. In tanti sui social hanno commentato questa storia e tra questi anche Mara Venier il cui commento ha ottenuto in pochissimo tempo davvero molti like. Facendo riferimento al fatto che l’uomo abbia tradito la moglie con la cugina e facendo anche riferimento a quello che è il modo in cui viene chiamata ovvero ‘Zia Mara’ ecco che la celebre conduttrice di Domenica In ha scritto “Non era la zia…”.Quello della Venier è sicuramente stato un modo per sdrammatizzare una vicenda abbastanza pesante. E proprio il suo commento ha fatto sorridere ed è piaciuto tanto al mondo dei social.

Alessia tradita dal marito

Giovanni ha fatto davvero tutto il possibile per farsi perdonare dalla moglie. “Sono qui per chiederti perdono per tutto il male che ti ho fatto. Sono pentito, non c’è mai stato un sentimento nei confronti dell’altra persona. Ho distrutto il nostro matrimonio, tu non hai colpe”, queste alcune delle parole espresse dal giovane che ha poi continuato rivolgendo alla moglie delle parole d’amore nella speranza di riuscire a farsi perdonare.

La risposta della moglie

Alessia ha commentato raccontando dei particolari di quel brutto periodo della sua vita. “Avevo perso il bambino, avevo bisogno di lui e non c’è stato. Mentre stavo male non c’era. Mi sono anche sentita in colpa perché pensavo che avesse un’altra per delle mie mancanze. Aveva bisogno lei di lui, non la moglie che stava soffrendo per il figlio”, queste alcune delle parole espresse dalla donna che ha poi deciso di chiudere la busta.