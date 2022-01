Belen, bomba su una vacanza con Lavezzi in Uruguay, lui rompe il silenzio sui social e dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez è da sempre una delle grandi protagoniste del gossip. Alla showgirl argentina vengono infatti spesso associati i nomi di nuovi probabili fidanzati o flirt e proprio nelle ultime ore al nome di Belen sembrerebbe essere stato affiancato quello di un famoso calciatore argentino ovvero Lavezzi conosciuto da tutti semplicemente come ‘El Pocho‘. Secondo alcune indiscrezioni tra i due sembrerebbe essere in corso un presunto flirt ma a mettere le cose in chiaro è stato lo stesso Lavezzi che in modo piuttosto duro è intervenuto sui social. Quali sono state le sue parole?

Belen Rodriguez sempre grande protagonista del gossip

Non passa giorno che non si parli della bellissima Belen Rodriguez e della sua vita privata. La celebre showgirl argentina al momento si trova in vacanza in Uruguay insieme ad una delle sue più care amiche ovvero Patrizia Griffini. Le due donne stanno trascorrendo alcuni giorni di assoluto relax e spensieratezza al mare. E proprio Belen si sta godendo alcuni momenti di svago dopo gli ultimi difficili mesi trascorsi. La showgirl infatti lo scorso 12 luglio è diventata mamma per la seconda volta di una bellissima bambina di nome Luna Marì ma ecco che proprio poco dopo la nascita della figlia la storia con il papà della bambina ovvero Antonino Spinalbese sembrerebbe essere giunta al termine. I due infatti da ormai diverse settimane vivono separati e lontani l’uno dall’altro e anche le festività appena trascorse sembrerebbero averle trascorse separati. Anzi, secondo alcune indiscrezioni rivelate da Chi Magazine sembrerebbe che la bella Belen abbia trascorso il Natale insieme alla famiglia e insieme all’ex marito Stefano De Martino, papà del piccolo Santiago, anche se è opportuno precisare che da parte dei diretti interessati non è arrivata nessuna conferma ma nemmeno alcuna smentita.

Presunto flirt con Lavezzi

Mentre la showgirl si gode il sole in Uruguay il gossip sulla sua vita privata continua ad essere sempre molto attivo. Secondo quanto rivelato sui social da Alessandro Rosica in Uruguay sembrerebbe essere in corso un flirt tra la Rodriguez e l’ex calciatore del Napoli Lavezzi. I due alcuni anni fa hanno già avuto un flirt a seguito del quale sembrerebbero aver mantenuto un ottimo rapporto. Ma, cosa c’è di vero nelle parole espresse da Rosica? Secondo El Pocho assolutamente nulla.

La dura riposta di Lavezzi al presunto flirt con Belen

Lavezzi ha deciso di non rimanere in silenzio e quindi non alimentare falsi gossip. L’ex calciatore è subito intervenuto sui social per dire che nulla di quanto detto su lui e Belen è assolutamente vero. “Scappatella in corso tra la single Belen e il Pocho, attualmente fidanzato”, queste le parole di Rosica alle quali Lavezzi ha risposto “Non mi rompete i cog….i. Io sono felicemente fidanzato. Fake”.