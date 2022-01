Sonia Bruganelli fa una una diretta sui social e interviene Paolo Bonolis che la mette in imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda nella serata di venerdì 7 gennaio 2022 una nuova puntata del Grande Fratello Vip nel corso della quale i telespettatori hanno potuto notare ancora una volta l’assenza di una delle opinioniste ovvero Sonia Bruganelli. La donna infatti è assente già da due puntate e i fan della Bruganelli e del GF Vip già sapranno anche per quale motivo. Proprio prima della puntata di giorno 7 la Bruganelli ha fatto una diretta sui social per annunciare ancora una volta la sua assenza e a grande sorpresa è intervenuto il marito Paolo Bonolis. Ma, per quale motivo? Le parole del conduttore hanno molto divertito i followers dell’opinionista.

Sonia Bruganelli ancora assente al Grande Fratello Vip

Da diversi mesi Sonia Bruganelli, al fianco di Adriana Volpe, occupa il posto di opinionista al Grande Fratello Vip. La donna nel corso di tali mesi si è fatta conoscere dai telespettatori non avendo alcun timore di mostrare pregi e difetti. Infatti ha sempre espresso il suo pensiero con assoluta naturalezza senza avere il timore di andare contro alcuni concorrenti e in alcuni casi anche contro il conduttore. Proprio poche settimane fa infatti la Bruganelli ha avuto uno scontro in diretta con Signorini e già dalla puntata successiva non è stata presente in studio. In tanti quindi in un primo momento hanno pensato che l’assenza fosse legata proprio alla discussione con il conduttore ma in realtà non è questa la verità. La Bruganelli insieme al marito e all’intera famiglia ha trascorso le feste in vacanza, esattamente a Dubai, e non sembrerebbe essere ancora rientrata. Questo il motivo per il quale era assente anche nel corso della puntata del 7 gennaio 2022.

Paolo Bonolis a sorpresa nella diretta social della moglie

A sostituire Sonia Bruganelli nel corso delle ultime due puntate del GF Vip è stata Laura Freddi ma nonostante ciò l’opinionista proprio prima della diretta del GF Vip di venerdì 7 gennaio ha voluto dare alcune spiegazioni ai suoi followers. La donna ha quindi deciso di avviare una diretta nel corso della quale ha affermato “Volevo dirvi che non potrò fare la diretta prima della puntata con Laura prima della puntata, perché sono in questo posto e non si sente nulla”. Ad un certo punto però mentre stava parlando con i suoi followers è arrivato a gran sorpresa il marito tanto famoso e amato ovvero Paolo Bonolis.

Le parole del conduttore

Paolo Bonolis è entrato quindi a grande sorpresa nella diretta della moglie e come al solito non ha perso l’occasione per strappare un sorriso a tutti. “Ma che ve frega del Grande Fratello? A me non me ne frega niente”, queste le sue parole che hanno tanto divertito i followers della Bruganelli. Quest’ultima ha invece concluso la diretta affermando “Ci vediamo lunedì prossimo”.