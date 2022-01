La cognata di Pierpaolo Pretelli nella bufera, il web la attacca e lei mette un like ambiguo …

0 SHARES Condividi Tweet

Una delle coppie più amate e seguite del mondo dei social è quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più lasciati. I fan li hanno soprannominati i ‘Prelemi’ e amano seguirli con costanza e affetto. Nelle ultime ore si sta molto parlando della coppia in questione ma soprattutto di una parte della famiglia di Pierpaolo ovvero quella formata dalla cognata Alessia Pellegrino e del fratello Giulio Pretelli finiti al centro di una grossa polemica. Una polemica che ha coinvolto pure Giulia e Pierpaolo. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

La famiglia di Pierpaolo Pretelli al centro di una grossa polemica

Pierpaolo e Giulia da pochi mesi sono diventati zii di una bellissima bambina di nome Sophie nata dall’amore tra il fratello di Pierpaolo ovvero Giulio Pretelli e la fidanzata Alessia Pellegrino. I Prelemi oltre ad essere zii della piccola sono anche i padrini e in diverse occasioni si sono mostrati in sua compagnia. Nelle ultime ore però una grossa polemica ha coinvolto la famiglia dell’ex velino di Striscia La Notizia. E di preciso a finire sotto accusa è stata la mamma della piccola Sophie e quindi Alessia Pellegrino. Un gesto della giovane neo-mamma non è passato inosservato ai fan di Giulia e Pierpaolo che non hanno perso tempo per farlo notare anche ai diretti interessati.

Il gesto della cognata di Pierpaolo che non è piaciuto ai Prelemi

Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che la cognata di Pierpaolo Pretelli, e quindi Alessia Pellegrino, abbia deciso di vendere su Vinted alcuni completini della sua bambina. Ma, perché i fan dei Prelemi si sono arrabbiati? La risposta è semplice. Sembrerebbe infatti che tra questi completini vi siano anche degli abiti regalati alla piccola dagli zii e padrini. Questo quindi sembrerebbe aver fatto arrabbiare, o in alcuni casi addirittura indignare, i fan della coppia che subito hanno commentato su Twitter accusando i neo-genitori di avere avuto poco rispetto per gli zii della piccola.

Il commento della neo-mamma

Alessia Pellegrino non è rimasta in silenzio ma ha commentato affermando che la bambina cresce molto velocemente e piuttosto che buttare i vestiti che non le vanno più bene preferisce venderli. La ragazza è finita al centro della polemica anche per aver detto che i cognati fanno parte di un mondo falso ma ha voluto precisare di non fare assolutamente riferimento a Giulia e Pierpaolo. In ultimo vi è stato un post al quale la ragazza ha messo mi piace. Un like che non è assolutamente piaciuto ai fan dei Prelemi. Il post in questione riportava tali parole “Perché attaccate Alessia?..come mai .la state insultando perché si è messa contro la vostra dea?….insultate Ariadna perché è la mamma di Leo .insultate Elisabetta perché sapete che la Salemi é la seconda scelta .perciò finitela na buona volta .io difendo le donne .voi che fate“. Giulia e Pierpaolo non si sono ancora espressi. Lo faranno nel corso delle prossime ore oppure no?