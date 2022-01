L’Eredità, la professoressa Samira assente da un pò e Insinna dice una frase che preoccupa “Sei sempre …”

0 SHARES Condividi Tweet

L’Eredità è sicuramente una delle trasmissioni Rai più seguite dai telespettatori. Il quiz game in questione condotto da Flavio Insinna va in onda esattamente nella fascia pre-serale e giorno dopo giorno si occupa di intrattenere e divertire i telespettatori a casa. I più fedeli appassionati della trasmissione però nelle ultime ore stanno vivendo alcuni momenti di apprensione a causa dell’assenza della professoressa Samira Lui. Ma, per quale motivo la giovane donna è assente?

Grande successo per l’Eredità

Sono molti anni che L’Eredità va in onda e ad intrattenere il pubblico presente in studio e i telespettatori a casa sono il conduttore Flavio Insinna, i concorrenti che scelgono di partecipare al quiz game ma non solo. Grandi protagoniste del programma sono state in questi anni anche le professoresse, e di preciso le bellissime Ginevra Pisani e Samira Lui. La prima, come in molti già sapranno, ha scelto di abbandonare la trasmissione per dedicarsi al teatro. Della seconda invece si sono perse le tracce senza sapere però per quale motivo.

La professoressa Samira Lui assente dal game show

Ormai da diverse puntate i telespettatori hanno potuto notare anche l’assenza della professoressa Samira Lui. In molti infatti si sono domandati per quale motivo la giovane donna non sia presente e una maggiore apprensione è nata nei telespettatori dopo la messa in onda della puntata dopo la festa dell’Epifania. Anche in questo caso infatti è stato possibile notare l’assenza della donna e a far preoccupare sono state anche le parole espresse dal conduttore.

Le parole del conduttore

Al posto di Samira Lui è presente il primo professore uomo ovvero il giovane Andrea Cerelli. Il ragazzo nel corso della puntata sopracitata si è divertito anche a prendere in giro, ovviamente in modo scherzoso, la bella Samira imitando non solo il modo in cui la giovane parla ma anche il modo in cui si muove. E’ stato proprio in seguito a tale scherzosa imitazione che il conduttore è intervenuto rivolgendo delle parole alla professoressa. Parole che hanno insospettito i telespettatori facendo nascere in loro anche perplessità e preoccupazioni. “Sei sempre nei nostri pensieri”, queste le parole espresse da Insinna. Quello che però molti si domandano è come mai la giovane non sia presente in puntata. Quali problemi le impediscono di poter prendere parte al programma? Al momento non è possibile dare alcuna risposta a tali interrogativi in quanto non è stata data alcuna spiegazione dal conduttore o dalla stessa Samira. Per cui non ci rimane che attendere se vi farà ritorno nel corso delle prossime puntate oppure no.