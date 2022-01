GF Vip, Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo ai ferri corti e la Caldonazzo svela “Enzo Paolo Turchi …”, Carmen Russo resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Non mancano le discussioni e le incomprensioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ogni giorno è infatti possibile assistere sempre a nuovi scontri e nelle ultime ore protagoniste di uno scambio di battute piuttosto acceso sono state Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo ma non solo. Nel loro scambio di battute è stato tirato in ballo anche il marito della ballerina ovvero Enzo Paolo Turchi. Ma, cos’è successo di preciso?

Scontro al GF Vip tra Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso venerdì 7 gennaio 2022 è stata molto particolare. Se da una parte non sono mancati i momenti di divertimento, svago ed emozione ecco che allo stesso tempo è possibile dire che non sono nemmeno mancati gli scontri e le polemiche. Nello specifico a rendersi protagoniste di alcune battute e incomprensioni sono state la ballerina Carmen Russo e l’attrice Nathaly Caldonazzo. La polemica ha però coinvolto anche il marito della Russo ovvero Enzo Paolo Turchi.

Il motivo dello scontro

Lo scontro tra Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo è nato in seguito ad una nomination fatta nel corso delle scorse puntate. Carmen Russo ha nominato la Caldonazzo che è rimasta sorpresa oltre che delusa. Secondo l’attrice infatti le due erano amiche e quindi non è riuscita a trovare un senso alla nomination. Il conduttore nel corso della puntata del 7 gennaio è tornato a parlare della questione mostrando un video nel quale Carmen Russo accusa la Caldonazzo di aver detto delle bugie. Secondo la moglie di Enzo Paolo Turchi infatti le due si sarebbero semplicemente incontrate in alcuni studi televisivi. E quindi non vi sarebbe nessun rapporto di amicizia. Queste parole non sono assolutamente piaciute alla Caldonazzo che non ha perso tempo a replicare esponendo la sua verità.

Le rivelazioni di Nathaly Caldonazzo su Enzo Paolo Turchi

Nathaly Caldonazzo alle parole espresse dalla ballerina ha replicato affermando “Come fai a dire questo? Io sono stata invitata al tuo matrimonio, Carmen“. Quest’ultima ha negato ed è stato a questo punto che la Caldonazzo ha replicato affermando “Mi ha telefonato Enzo Paolo e mi ha invitato”. A queste parole Carmen Russo ha risposto precisando che probabilmente ad averla invitata è stata la sorella di Enzo Paolo ma la Caldonazzo non è rimasta in silenzio e ha proseguito sottolineando che non si stava inventando nulla e che a invitarla è stato proprio Enzo Paolo. Ma non solo, la Caldonazzo ha poi concluso “Io Enzo Paolo l’ho sentito anche prima di entrare al gf, mi ha chiamato lui”. Parole queste che hanno molto sorpreso Carmen Russo che ha risposto “Non sapevo neanche avesse il tuo numero”.