Tv Talk, Bernardini a Matano: “Tu e la Branchetti avete chiarito” e Matano durissimo: “Non ho …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono ormai diversi giorni che si parla di quanto accaduto lo scorso mercoledì quando Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, si è molto arrabbiato con la trasmissione di Canale 5 lasciandosi andare ad un duro sfogo in diretta. A distanza di qualche giorno il conduttore è tornato a parlarne all’interno del programma di Rai Tre Tv Talk esprimendo ancora una volta il suo pensiero su quanto accaduto.

Scontro a distanza tra Matano e Branchetti

E’ accaduto tutto lo scorso mercoledì. Alberto Matano si trovava in diretta con il suo programma ‘La Vita in Diretta’ e l’inviata della trasmissione stava intervistando il signor Sebastiano quando ad un certo punto l’ospite in questione sembrerebbe essere stato rubato dalla trasmissione di Canale 5 ovvero Pomeriggio Cinque News. Sulla questione si è aperto un grosso dibattito e proprio in quei momenti Alberto Matano rivolgendosi direttamente ai telespettatori ha raccontato quanto stesse accadendo. In seguito è poi arrivata la replica della conduttrice Mediaset Simona Branchetti che ha rivelato ai telespettatori anche di una telefonata avuta con Matano.

Alberto Matano ospite di Tv Talk su Rai Tre

Matano ospite di Tv Talk, programma di Rai 3, è tornato a parlare di quanto accaduto nei giorni scorsi. Nello specifico il conduttore Massimo Bernardini ha chiesto al collega-ospite se secondo lui il problema sia legato al fatto che vi sono troppi programmi che si occupano di cronaca nera. Bernardini ha fatto anche riferimento all’avvenuto chiarimento tra la Branchetti e Matano ed è stato a questo punto che proprio il conduttore de La Vita in Diretta ha risposto “Devo dire che non ho nulla da chiarire, dico la verità e l’ho detta in diretta. Ho un rapporto chiaro e trasparente con il pubblico da sempre ed è questa la mia cifra. Quindi non ci sono retroscena e non ci sono chiarimenti”.

Il commento del conduttore de La Vita in Diretta

Alberto Matano ha poi proseguito cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. Il conduttore ha rivelato che la sua trasmissione aveva un appuntamento con l’ospite conteso e, ha poi proseguito, “La trasmissione di Canale 5 è entrata di fatto nella mia diretta, ho dovuto dirlo. Poi l’ospite era su Canale 5. Bastava aspettare che finissimo il collegamento per intervistare l’ospite? Io avrei fatto così”. Matano ha voluto comunque precisare che se da una parte è vero che abbiano un rapporto concorrenziale con il programma in questione è pure vero che tra di loro vi sono sempre stati rapporti di rispetto e di sana competizione e concorrenza.