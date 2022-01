The Voice Senior, botta e risposta al veleno tra Orietta Berti e Loredana Bertè: “Io sono stata la …”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di The voice senior il programma condotto da Antonella Clerici. Ebbene, ad un certo punto sembra ci sia stato qualche attimo di tensione per una discussione nata tra Orietta Berti e Loredana Bertè. Le due cantanti sono giudici di questa edizione del programma e sembra che nel corso della puntata di ieri, venerdì 7 gennaio 2022 abbiano avuto qualcosa da ridire. Le due cantanti avrebbero avuto un confronto circa la loro esperienza in Russia. Il tutto sarebbe accaduto in seguito all’esibizione di Mr Zivago, un ex artista che proprio negli 80 ha ottenuto un grandissimo successo a Mosca e poi via via in altri paesi dell’est. Ma cosa è accaduto nello specifico tra le due cantanti?

The voice senior, momenti di tensione tra Orietta Berti e Loredana Bertè

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che sul palco di The voice senior ad un certo punto sia arrivato lui Mr Zivago. Quest’ultimo, che purtroppo non ha superato le Blind Audition all’interno del programma sembra abbia dato modo alle due cantanti, Orietta Berti e Loredana Bertè di potersi confrontare sulla loro esperienza. Da una parte sembra che Orietta abbia sottolineato di essere stata in assoluto la prima cantante del nostro paese ad essersi esibita in Russia. Pare che Orietta abbia aggiunto ancora di essere stata invitata ad esibirsi in Russia, proprio perché nel suo paese d’origine, ovvero Cavriago, c’è una statua di Lenin, che ovviamente conosciamo tutti e sappiamo essere il famosissimo leader bolscevico.

Botta e risposta tra le due cantanti

“Sono stata la prima cantante italiana a cantare in Russia Al mio paese c’è un busto di Lenin donato dai russi negli anni Settanta e m’hanno chiamato per quello, per cantare là sette giorni su sette”. Queste le parole di Orietta, alle quali ha replicato immediatamente Loredana Bertè.“Lo sai che io ho rappresentato la Russia al Festival di Montreaux?”. Questa la risposta della Bertè alla quale Orietta ha replicato “Ma perchè hai dei parenti russi tu?”.

Interviene Clementino e cerca di calmare gli animi

La Bertè avrebbe negato ma a quel punto sarebbe intervenuto Clementino che con la sua ironia ha sicuramente cercato di allentare la tensione. “Io ho dei parenti che russano“, avrebbe detto Clementino con una battuta che ha fatto tanto divertire i presenti in studio ed i telespettatori a casa.