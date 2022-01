Domenica In, Mara Venier fuori di sè in un fuori onda: “Siete proprio …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono milioni i telespettatori che settimana dopo settimana non perdono l’occasione di poter trascorrere la domenica insieme a Mara Venier e alla sua trasmissione ovvero ‘Domenica In’. Lo stesso è accaduto lo scorso 9 gennaio ma ecco che proprio questa puntata è stata caratterizzata da alcuni momenti di incomprensioni a seguito dei quali la conduttrice sembrerebbe avere avuto un piccolo sfogo durante un fuori onda. Ma, per quale motivo? Perchè la Venier ha perso la pazienza?

Incomprensioni a Domenica In tra la conduttrice e gli autori

E’ andata in onda su Rai 1 la scorsa domenica 9 gennaio 2022 una nuova puntata di Domenica In, celebre programma Rai condotto da Mara Venier. Così come nel corso delle precedenti puntate ecco che anche in questa occasione non sono mancati i momenti di divertimento e di grande emozione ma non solo. Ad un certo punto infatti i telespettatori hanno potuto assistere ad un momento di confusione da parte della presentatrice che poco dopo, nel corso di un fuori onda, si sarebbe sfogata parlando con gli autori.

Lo sfogo di Mara Venier durante un fuori onda

Tutto è accaduto nel momento dei saluti, e quindi quando la Venier ha salutato i telespettatori per dare la linea alla Fialdini. È stato in questi momenti che la presentatrice sembrerebbe essere stata interrotta dagli autori. “Saluto tutti i miei amici…ah no non devo salutare devo salutare, saluto o non saluto?”, queste nello specifico le parole espresse da Mara Venier che a tutti è apparsa un po’ disorientata. E’ stato però durante un fuori onda che la presentatrice sembrerebbe aver avuto un piccolo sfogo contro gli autori. “Siete veramente incomprensibili, però”, queste le sue parole.

Il commento sul Festival di Sanremo

Tanti e diversi tra di loro sono stati gli argomenti affrontati all’interno di Domenica In lo scorso 9 gennaio 2022. E diversi sono stati gli ospiti presenti che hanno raccontato le loro storie ed emozionato i telespettatori. Tra i vari argomenti affrontati anche quello relativo alla prossima edizione del Festival di Sanremo il cui inizio è previsto per il 1°Febbraio 2022. A condurre sarà ancora una volta il simpaticissimo Amadeus mentre invece in gara saranno presenti artisti molto conosciuti e apprezzati dal pubblico, giovane e meno giovane. Mara Venier ha inoltre rivelato quale tra tutte le canzoni delle passate edizioni è per lei la sua preferita. “Tra le canzoni che preferisco c’è “Fai rumore” di Diodato”, queste le sue parole.