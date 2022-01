Tommaso Zorzi su Francesco Oppini senza giri di parole: “Ci siamo sentiti e …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorzi è l’ex vincitore della scorsa edizione del Grande fratello vip. Dopo la partecipazione al reality, Tommaso ha ottenuto un grandissimo successo e per lui si sono aperte diverse strade e porte nel mondo dello spettacolo. Ad ogni modo, di lui sappiamo ancora che nel corso della sua partecipazione al reality, ha avuto modo di conoscere e di affezionarsi a un altro coinquilino. Stiamo parlando di Francesco Oppini. I due all’interno della casa hanno stretto un rapporto di amicizia davvero molto grande ed intenso. Ad ogni modo, una volta usciti dalla casa più spiata d’ Italia sembra proprio che i rapporti tra i due si siano allentati di tanto. Non si è mai saputo effettivamente che cosa si accaduto tra i due, ma una cosa è certa, per diverso tempo sono stati molto distanti. Adesso però forse ci sarebbe stato un riavvicinamento tra i due. A rivelare qualcosa al riguardo è stato proprio lui Tommaso. Ma cosa ha dichiarato?

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini di nuovo vicini

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che i due amici abbiano ritrovato il loro rapporto. La loro amicizia ha fatto davvero emozionare tutti quanti e proprio per questo motivo, quando Francesco e Tommaso si sono allontanati, in tanti ci sono rimasti molto male. In seguito alla fine del reality, infatti, i due si sono allontanati. Nei mesi scorsi entrambi avevano svelato di non aver più alcun tipo di legame.

Le parole di Tommaso non lasciano alcun dubbio

Adesso però a parlare del loro legame è stato proprio lui Tommaso il quale ha svelato di aver risentito Francesco nell’ultimo periodo. La notizia ha fatto tanto piacere a tutti i fan di Tommaso e Francesco. “Con chi tra Francesco Oppini e Dayane Mello guarderei la prima puntata di Drag Race Italia? Oppini. Se siamo di nuovo amici? Ci siamo sentiti per farci gli auguri e ci siamo ripromessi di sentirci a breve”. Queste le parole riferite da Tommaso nel coeso di un’intervista rilasciata a Il fatto quotidiano proprio negli ultimi giorni.

La conferma anche da parte di Francesco Oppini

Ebbene, tra Tommaso e Francesco finalmente i rapporti si sono distesi e sembra esserci stato proprio un riavvicinamento. Nei giorni scorsi anche Francesco Oppini aveva condiviso su Instagram un quadro di lui e di Tommaso e pare che in quella occasione avesse spiegato di volerlo appendere a casa sua.