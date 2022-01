Massimiliano Allegri, i cori lo accolgono al grido di Ambra Angiolini e lui …

0 SHARES Condividi Tweet

Massimiliano Allegri è il tecnico della Juventus e sembra proprio che in queste ore sia stato sotto i riflettori per un qualcosa che è accaduto allo Stadio Olimpico. Ebbene, sembra che in occasione della partita Roma- Juventus che si è disputata domenica 9 gennaio 2022 allo stadio Olimpico, l’allenatore non ha potuto presenziare per via di una squalifica. Nonostante Allegri non fosse in panchina a supportare la sua squadra che perdeva 3 a 1, i bianconeri sono riusciti a vincere il match che si è concluso 3 a 4. L’accoglienza per Massimiliano Allegri non è stata però la stessa di sempre.

Massimiliano Allegri, accoglienza speciale allo stadio Olimpico di Roma

Ad ogni modo, ciò che non è passato inosservato è stato il fatto che Massimiliano Allegri sia stato accolto da alcuni cori provenienti dai tifosi giallorossi che hanno voluto omaggiare la sua ex compagna, ovvero l’attrice Ambra Angiolini. I due come sappiamo hanno avuto una storia d’amore lunga, durata alcuni anni e finita nei mesi scorsi. L’ufficialità riguardo la fine di questa relazione pare sia arrivata soltanto alcuni mesi fa quando si è anche parlato di un possibile tradimento di Massimiliano ai danni dell’attrice.

I cori pro Ambra Angiolini accolgono Allegri

Ebbene, quando Allegri è arrivato in tribuna all’Olimpico, i tifosi giallorossi hanno iniziato ad inneggiare dei cori pro Ambra Angiolini. Sicuramente, Massimiliano Allegri che è abituato a tutto negli stadi, non si aspettava di certo che venissero fatti dei cori dove ad essere menzionata fosse proprio Ambra Angiolini. Eppure, il tecnico sembra non si sia affatto risentito anzi pare sia rimasto impassibile. Come se nulla fosse si sarebbe andato a sedere in tribuna assistendo al match. Ma come avrà reagito davvero Allegri?

La fine della storia con Ambra Angiolini

Una cosa è certa, ovvero che Allegri non ha mai voluto parlare della sua vita privata ed anche in conferenza stampa quando qualcuno aveva tentato di fargli dire qualcosa, il Mister aveva detto “Non ho mai parlato della mia vita privata. E mai lo farò”. Una cosa sembra essere certa, ovvero il fatto che i due nonostante sembrava fossero molto innamorati alla fine si sono lasciati e sembra anche che la separazione sia avvenuta nel peggiore dei modi. Ognuno è andato per la propria strada e da quel momento mai più nessuno dei due sembra aver detto più nulla al riguardo.