Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi “La loro favola d’amore..”

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbero in crisi? Ebbene, è già da un pò di tempo che si parla di una possibile crisi tra i due ma effettivamente fino ad oggi non sembra ci fosse alcun dubbio. Adesso, invece, la coppia sembra sia finita al centro dei riflettori dopo alcune indiscrezioni che sono state lanciate proprio nelle scorse ore da Diva e Donna. Ma cosa c’è davvero sotto? Michelle ed il marito stanno davvero attraversando un momento di crisi? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, è crisi tra i due?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, sono una delle coppie più belle e più invidiate del mondo dello spettacolo. i due si sono sposati ormai diversi anni fa e sono diventati genitori di due bambine bellissime, Sole e Celeste. Ad ogni modo, proprio in quest’ultimo periodo si parla di una possibile crisi che avrebbe colpito la coppia. Queste le indiscrezioni che sono state lanciate dal magazine DIva e Donna. Secondo persone molto vicine alla coppia pare che questa crisi sia scoppiata qualche settimana fa”. Questo quanto si legge sulla rivista. “Traballa la loro favola d’amore…”, questo quanto si legge ancora. Non si sa se effettivamente queste voci siano vere o meno, né il motivo ma una cosa sembrerebbe essere certa ovvero che hanno trascorso il Natale più strano di questi ultimi anni.

Indiscrezioni shock sull’ipotetica crisi

Secondo quanto è emerso, i due al momento si troverebbero in due case separate, situazione che va avanti dallo scorso mese di novembre. Secondo le notizie diffuse dalla rivista, Michelle si troverebbe a Milano insieme alle bambine, mentre Tomaso si troverebbe nella loro casa di Bergamo. Michelle avrebbe solo fatto ritorno a casa a Bergamo nel fine settimana. Ed ancora secondo le indiscrezioni, la coppia non avrebbe nemmeno trascorso la vigila di Natale insieme.

Nessuna conferma me nemmeno alcuna smentita

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, non sappiamo nemmeno il motivo per cui sarebbe scoppiata questa ipotetica crisi. “Sembravano formare una squadra indistruttibile. Forse con il passare del tempo sono emerse delle fragilità che dovranno trovare una collocazione o una via d’uscita”. Questo ancora quanto di legge sul sito DIva e DOnna. Ad oggi non è arrivata nessuna conferma e nemmeno nessuna smentita.