Giovanna Civitillo nella bufera e lei fuori di sé: “Mi avete …”

Giovanna Civitillo e Amadeus formano una coppia solidissima dello spettacolo e appaiono sempre innamorati e legatissimi. Lei sostiene lui e Amadeus di questo non ha mai fatto mistero ringraziandola pubblicamente e in ogni intervista.

L’hanno scorso pare che uno sponsor di Sanremo l’abbia voluta a tutti i costi e Amadeus non abbia per nulla interferito nella decisione della moglie anche se questo gli è costato una valanga di critiche perchè da più parti si è creduto che fosse stato lui a volerle dare un ruolo a Sanremo.

Ma Giovanna, molto sicura di sé, ha dimostrato di saperci fare e ha messo tutti a tacere. Quest’anno, poco prima della nuova edizione del Festival di Sanremo, sempre condotta dal marito Amadeus, è scoppiata un’altra polemica. Vediamo cosa è accaduto.

Giovanna Civitillo nella bufera per una frase detta a Mara Venier durante l’intervista a Domenica In

Domenica scorsa, Giovanna Civitillo è andata ospite da Mara Venier a Domenica In e si è lasciata intervistare rispondendo sempre con estrema sincerità ad ogni domanda che le veniva posta.

Durante l’intervista, la Civitillo ha svelato di non lavorare più da quando si è fidanzata con Amadeus mentre lei era una delle ballerine de L’Eredità.

Quando poi è diventata mamma del piccolo José, ha definitivamente lasciato il mondo della danza perché, ha spiegato, al figlio non piace che lei danzi.

Ha anche sottolineato che questa decisione che ha preso per accontentare il figlio non le dà fastidio ma il web si è scatenato nei commenti e l’ha sommersa di critiche dicendole che non è giusto che una donna si faccia influenzare nella decisione di smettere di lavorare.

Infatti, i commenti che si sono letti sul web sono del seguente tenore: “non bisogna farsi condizionare dai figli, perché se non balli è perché non vuole tuo figlio”, oppure: “Ha detto: ‘Mio figlio non mi permette di ballare’. Parole esatte. Riascoltate l’intervista” e anche: “Lei non riprendere perché lui non glielo permette: ma stiamo scherzando?”.

Poichè la polemica che si è scatenata è stata esagerata, Giovanna ha deciso di chiarire sui social il suo pensiero.

Giovanna Civitillo sui social chiarisce il suo pensiero

Dopo la polemica che l’ha travolta, la Civitillo ha deciso di chiarire la sua posizione sui social e ha scritto così: “Mi avete fraintesa … nessuno mi ha chiesto di lasciare la danza, tantomeno Amadeus che mi ha sempre sostenuta! Quando è nato mio figlio avevo già smesso di ballare. Dopo aver realizzato il mio sogno di ballerina, sono semplicemente cambiate le mie priorità. Ho scelto di dedicarmi ad altro, per godermi quanto di bello mi stava accadendo nel privato. Felice, determinata e senza nessun rimpianto!”.