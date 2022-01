Giacomo Urtis rivela la storia con Fabrizio Corona, lui risponde ma la vera bomba la lancia Signoretti: “Chissà se …”

0 SHARES Condividi Tweet

In queste ore non si parla d’altro, che della storia tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona resa pubblica dallo stesso Urtis che in questi giorni è uno dei concorrenti della casa del Grande fratello vip.

Giacomo Urtis, parlando della sua storia con Corona, sulle prime non ha rivelato il nome ma una serie di indizi dai quali è stato semplice risalire all’ex paparazzo.

Le rivelazioni che ha fatto Urtis sono state davvero sconcertanti, infatti, ha parlato di una convivenza tra lui, Corona e la moglie di questi, dunque, Nina Moric.

La conferma di Fabrizio Corona

Dopo qualche ora, Fabrizio Corona ha postato una foto di lui e Urtis abbracciati e ha aggiunto una didascalia che non è chiaro se sia una conferma o una battuta per smentire.

Infatti, Corona ha scritto così: “Amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto… dai!”.

In tanti hanno inteso che quello usato da Corona sia stato un tono ironico altri, invece, in quelle parole hanno inteso una conferma.

La bomba di Riccardo Signoretti

Dopo questa rivelazione che ha fatto Urtis su Fabrizio Corona, nessuno si aspettava che il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti, aggiungesse un’altra ciliegina. Infatti, Signoretti ha scritto così riferendosi a Urtis: “Questa è preistoria, chissà se parlerà del cantante famosissimo, roba recente”.

In effetti, Urtis aveva detto così dentro la casa: “Ma lo sai che mi sono visto tutta l’estate con un cantante? Sì che si tratta di uno famoso. Se è Marco Mengoni? No è anche più alto di lui”.

E poi: “Sono stato anche con un cantante tra luglio e agosto, è conosciuto certo. Vabbè è un bel ragazzo, un bel viso, alto, certo che lo conosci fidati. La cosa adesso è finita, poi c’erano alcune cose che erano un po’ strane diciamo”.

E ancora ha rivelato parlando con Jessica Selassié: “Per circa un mese sono uscito con questo molto famoso, ma tanto. Sì è davvero conosciuto, però era esaurito. Continuava a dirmi ‘tu sei la persona della mia vita, penso tu sia l’uomo giusto per me, te lo dico sul serio tesoro’. Poi a settembre è sparito, guarda che era uno paranoico davvero. Praticamente mangiavamo sempre con il bodyguard. Ragazzi ad agosto stava davvero fuori esauritissimo. No, tranquillo tesoro che non faccio nomi. Altrimenti se parlo faccio saltare mezza economia italiana e oltre, anche il cinema. Quindi così, capite, è stato molto stancante“.