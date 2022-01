Jasmine Carrisi posta una foto sui social e il web le si rivolta contro: “ma cosa …”

0 SHARES Condividi Tweet

Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso è sempre molto attiva sui social e posta continuamente foto e storie. Il popolo del web l’apprezza molto anche come cantante ma non si risparmia di farle delle critiche quando c’è qualcosa che non va come ha fatto dopo che la secondogenita della coppia Carrisi Lecciso ha postato una foto. Vediamo cosa è accaduto.

Jasmine Carrisi posta una foto e il web le si rivolta contro

Jasmine Carrisi, che nella scorsa edizione di The voice Senior è stata nella giuria in coppia con il padre, quest’anno non ha vissuto la stessa esperienza perché la conduttrice, Antonella Clerici ha spiegato che non è parso il caso di riproporre come giurati, ancora una volta, una coppia e così il posto di Albano e di Jasmine, quest’anno è stato preso da Orietta Berti che ha funzionato benissimo come era prevedibile visto il grandissimo successo che riscuote qualunque cosa faccia la cantante romagnola.

Pare che Jasmine sia rimasta male per quella non riconferma ma, come ha avuto modo di commentare Albano, Jasmine è ancora molto giovane e ha una vita davanti per vivere tantissime esperienze lavorative. Jasmine, qualche ora fa, ha postato una foto sui social ma il popolo del web l’ha massacrata con i commenti. Infatti, dalla foto pare che la ragazza sia ricorsa pesantemente ai ritocchini.

Tra i vari commenti di disapprovazione che sono stati scritti sul web a commento della foto incriminata, c’è chi ha detto: “Ti sei rovinata!”.

Infatti, viso e labbra appaiono in quella foto esageratamente gonfi e così le hanno scritto: “Mamma mia, così giovane e piena di botox, ti sei rovinata…”

La ragazza non ha risposto ai commenti e dalla foto non è chiaro se, effettivamente quel risultato è frutto di botox o di qualche filtro che ha usato.

Jasmine Carrisi posta una storia con il sottofondo di preghiere cantate

Qualche girono fa Jasmine ha pubblicato sui social una storia di lei che studia con il sottofondo di preghiere cantate: “Ti chiedo una grazia” di Marco Frisinia.

Infatti, Marco Frisina ha musicato alcune delle preghiere più belle per un risultato molto toccante. Il popolo del web ha apprezzato che Jasmine ascoltasse quel tipo di musica e le hanno fatto tantissimi complimenti e apprezzamenti.

Qualcuno si è anche meravigliato che una ragazza così giovane apprezzi quel genere di musica.