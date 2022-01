Doc-Nelle tue mani, Lorenzo muore e Saurino rivela perché ha deciso di lasciare il set

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Doc – Nelle tue mani, la serie tv che nella sua prima edizione è stata amatissima. Il dottor Fanti, egregiamente interpretato da un bravissimo e strepitoso Luca Argentero è tornato per far sognare ancora milioni di italiani in un ruolo che gli calza a pennello nel quale è così credibile che verrebbe voglia di chiamarlo “Doc” anche nella vita reale.

La nuova edizione, che certamente sarà piena di colpi di scena, regalerà anche un momento molto doloroso, quello della morte di Lorenzo, altro personaggio amatissimo della serie. E’ stato lo stesso Saurino, l’attore che gli presta il volto, a svelare come mai ha deciso di lasciare la serie nonostante sia all’apice del successo.

Vediamo cosa ha risposto.

Lorenzo Lazzarini muore e l’attore che gli presta il volto spiega perché ha deciso di lasciare

Il dottor Lorenzo Lazzarini, in questa nuova serie, la seconda, muore e i fans sono sconvolti.

Gianmarco Saurino, il bravissimo attore che gli presta il volto ha svelato perchè il suo personaggio sia morto e che non è dipeso dalla sceneggiatura ma dalla sua precisa volontà di lasciare la serie nonostante la stessa serie e lui siano all’apice del successo. Vediamo cosa ha svelato.

Laurino ha detto: “C’è stata una comunione di intenti. Dopo tanti anni di lavoro nella serie di LuxVide e della Rai, a cui devo tutto, avevo voglia di iniziare un percorso diverso. Penso al cinema, soprattutto. Dopodiché è una scommessa sia per me che per loro, che hanno scelto di togliere uno dei personaggi principali in questo modo. Me ne vado come Lippi dopo che l’Italia vinse i Mondiali”.

I progetti futuri di Gianmarco Saurino

A questo proposito Gianmarco Saurino ha svelato quali sono i suoi progetti futuri: “In contemporanea con Doc ho girato Summit Fever, un piccolo film internazionale. Poi ho concluso le riprese di I viaggiatori, di Ludovico di Martino, un fantasy per cui ho perso dodici chili”.

Insomma, i fans rimarranno malissimo ma per Saurino, Doc è stato un meraviglioso lancio verso un futuro ricco di soddisfazioni. Gli altri personaggi chiave non hanno ancora svelato quale sarà il loro destino né i fans intendono saperlo prima del tempo. Ci sono tutti gli ingredienti perchè anche questa nuova serie sia un successo strepitoso.