Belen ha lasciato Antonino Spinalbanese e lui disperato, ogni giorno ….

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono detti addio e nonostante i due non abbiano mai rilasciato alcuna comunicazione ufficiale adesso sembra essere più che certo. E’ da diversi mesi che si parla di questa possibile crisi tra i due neo-genitori e adesso sembra essere arrivata la certezza. Ma cosa sarebbe accaduto?

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la rottura sembra essere ufficiale

La loro storia d’amore molto intensa e passionale, sarebbe precipitata a poche settimane dalla nascita della piccola Luna Marì. La crisi quindi sarebbe iniziata proprio subito dopo la nascita della piccola. Nessuno conosce sostanzialmente i motivi che hanno portato i due a dirsi addio visto che entrambi non hanno detto nulla al riguardo. Ad ogni modo, ci sarebbero diverse cose che ci fanno capire che i due ormai hanno preso due strade diverse.

Antonino Spinalbese disperato dopo la fine della storia con Belen

Diva e Donna, ad esempio avrebbe lanciato delle indiscrezioni relative ad Antonino SPinalbese, il quale subito dopo la fine della relazione con Belen, si sarebbe detto disperato. L’ex Hairstylist pare che nei mesi scorsi, avrebbe addirittura lasciato il suo lavoro e stando ad alcune indiscrezioni sarebbe ancora innamorato di Belen e vorrebbe addirittura riconquistarla. Sempre secondo quanto riferito da Diva e Donna, Antonino ogni giorno pare che scriva tanti messaggi a Belen, nella speranza di poterle fare cambiare idea.

Spinalbese vuole riconquistare la Rodriguez ma spunta l’ombra di Stefano De Martino

Insomma, qualora queste indiscrezioni siano vere, sembrerebbe che sia Belen a non voler più avere niente a che fare con Antonino e non il contrario. Potrebbe essere stata proprio Belen a interrompere questa relazione con Antonino, per dei motivi che rimangono ad oggi misteriosi. Qualcuno avrebbe parlato di un possibile tradimento da parte di Antonino, ma nessuna conferma. Intanto, proprio nei giorni scorsi Belen è stata fotografata in compagnia del suo ex marito, Stefano De Martino dal quale ha avuto il figlio Santiago. Sarebbe stato proprio Stefano ad andare a prenderla all’aeroporto e le immagini hanno immediatamente fatto scattare il gossip. Che ci sia un ritorno di fiamma? Una cosa sembra essere certa, ovvero che Belen e Stefano in qualche modo sono sempre legati l’uno all’altra. Che ci sia davvero la possibilità che i due possano tornare insieme ancora una volta?