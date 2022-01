Grande fratello vip 6, Soleil vuole dare un’immagine di sè, ma poi si scopre che …

0 SHARES Condividi Tweet

Diciamocela tutta, può essere amata o odiata per via del suo carattere molto particolare, ma Soleil Sorge è stata ed è una delle concorrenti principali di questa edizione numero 6 del Grande fratello vip. Ebbene, si, l’ex corteggiatrice di Canale 5 ne ha fatto di strada in questi anni e piano piano si è introdotta in questo mondo, che è quello dello spettacolo ed ha fatto tanto parlare di se. Soleil da diversi mesi è reclusa all’interno della casa più spiata d’Italia e sembra che il pubblico abbia imparato anche ad amarla. Per diverse settimane è stata infatti la preferita del pubblico ed ha potuto contare sul sostegno dei suoi fan in diversi momenti. Eppure qualcosa nell’ultimo periodo sembra stia cambiando.

All’Ultimo televoto, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha perso e questo ha fatto vacillare le sue sicurezze. Anche sui social in questi ultimi giorni si sta leggendo un pò di tutto sul conto di Soleil e sembra che in molti, che prima la sostenevano, adesso hanno invece riservato alla stessa delle parole poco carine. Pare proprio che in molti abbiano come cambiato opinione sul conto della gieffina e di conseguenza ad un certo punto del suo percorso abbiano preso la decisione di non appoggiarla più.

Adesso rischia di uscire dalla casa più spiata d’Italia. Molti è come se si fossero resi conto del fatto che Soleil abbia solo recitato e abbia finto in tutti questi mesi. Non è di certo la prima volta che Soleil riceve questo tipo di accuse, ma adesso sembrano essere sempre più frequenti. Qualcuno, avrebbe anche sottolineato il fatto che Soleil Sorge durante le puntate cambia la voce. In che senso?

Alcuni telespettatori piuttosto attenti avrebbe notato che la gieffina è solita cambiare tono della voce a seconda di ciò che sta accadendo. Sono in tanti a sostenere che forse Alex Belli ha influito “negativamente” su Soleil. “Cambiare così il tono di voce diventare triste per la clip delle lacrime”, scrive un utente. Ed ancora “L’arroganza di Soleil ha più fan della sua voce flautata da diretta”. E poi ancora in un altro tweet si legge: “Questo ca..o di cambio voce di Soleil qualcuno deve dirle che non sta recitando in Beautiful ci mollasse”.Insomma, molti sembra abbiano smascherato Soleil che adesso rischia davvero di uscire dai giochi