Malgioglio senza mezzi termini “Purtroppo ho dovuto …”

Barbara D’urso, che fine ha fatto la conduttrice? Ebbene, sembra proprio che la nota conduttrice di Canale 5 sia passato da tanto a niente. Fino allo scorso anno era al timone di ben tre trasmissione televisive che andavano in onda tutte e tre su Canale 5. Stiamo parlando di POmeriggio 5, Domenica Live e Live non è la D’Urso. Da quest’anno invece, Barbara si è ritrovata al timone di un solo programma televisivo, ovvero Pomeriggio 5 e sembra che ultimamente sia scomparsa anche da questo. I fan della nota conduttrice sembra che siano stati parecchio in pensiero per lei e delusi dalle decisioni dei vertici di Mediaset.

Barbara D’Urso, che fine ha fatto la conduttrice di Pomeriggio 5?

Ad ogni modo, solo adesso emergono delle nuove indiscrezioni che potrebbero far felici molti telespettatori. Si dice infatti che sia pronto un nuovo show per Barbara D’Urso, che dovrebbe andare in onda in prima serata. Il programma in questione sarebbe La Pupa e il secchione che tornerà a breve con una nuova ed entusiasmante edizione. Si dice che la produzione del programma abbia in mente di voler tornare un pò a quella che era la versione originale del programma.

Nuovo programma per la conduttrice, Barbara al timone de La Pupa e il secchione?

Le puntate dovrebbero così essere trasmesse in diretta televisiva e non solo, ma la trasmissione potrebbe svolgersi in studio. Barbara potrebbe essere al timone di questa nuova edizione del programma e si parla già del cast. Si è tentato di capire chi potranno essere i giurati e gli opinionisti e tra i tanti nomi spunta quello di Cristiano Malgioglio. Pare che Mediaset abbia più volte fatto la proposta a Malgioglio che però avrebbe risposto di “no” .Il paroliere siciliano avrebbe, in questi giorni, smentito la sua partecipazione a La Pupa e il secchione, ma avrebbe ammesso comunque di essere stato contattato dalla produzione per poter entrare a far parte del cast.

Cristiano Malgiolgio declina l’invito di Mediaset

“Ho dovuto purtroppo declinare l’invito”. Questo quanto avrebbe detto il cantante senza dare però alcuna spiegazione o meglio avrebbe semplicemente detto di avere altri impegni che purtroppo non gli danno la possibilità di poter partecipare a questo programma. Riguardo La pupa e il secchione, Malgioglio sembra lo abbia definito comunque un programma bello e divertente. Barbara, nel frattempo, non sembra abbia rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo, ma intanto sarebbe pronta a tornare a POmeriggio 5 così come ha riferito la stessa SImona Branchetti che l’ha sostituita in queste settimane.