Simona Branchetti, termina Pomeriggio 5 news e, diretta dice: “Speriamo di ritrovarci presto”

Simona Branchetti l’abbiamo vista al timone di una delle trasmissioni più importanti di casa Mediaset. Stiamo parlando di Pomeriggio 5, ovvero il programma condotto da Barbara D’Urso ma che in queste settimane è stato condotto proprio dalla Branchetti. Di fatto la conduttrice ha sostituito Barbara che è stata assente per tutte le festività natalizie. Nella giornata di ieri, però, venerdì 14 gennaio 2022 Simona ha salutato tutti i telespettatori, visto che lunedì 17 gennaio tornerà la padrona di casa Barbara D’urso. In queste settimane però, in molti sembra abbiano apprezzato il lavoro svolto dalla Bianchetti ed in tanti hanno avuto modo di conoscerla meglio.

Simona Branchetti, i saluti al termine dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 News

Simona Branchetti nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 ha salutato tutti i suoi telespettatori che in queste settimane l’hanno tanto seguita. “Grazie del tempo trascorso. Speriamo di ritrovarsi presto“. Queste le parole della conduttrice nel salutare i telespettatori che l’hanno seguita e supportata in queste lunghe settimane.

I ringraziamenti della conduttrice

Ed ancora, la conduttrice sembra che abbia anche voluto ringraziare tutta la squadra operativa che ha lavorato al suo fianco in queste settimane. Insomma, tanti ringraziamenti da parte di Simona che sembra si sia sentita onorata e gratificata da questo suo ultimo lavoro. Da lunedì continuerà a lavorare al Tg5 e forse, potrebbe esserci per lei la possibilità di condurre una seconda edizione di Pomeriggio 5 news, ovviamente qualora gli ascolti continueranno ad essere buoni.

Cosa sappiamo di Simona Branchetti?

Non è di certo una sconosciuta nel mondo della televisione, visto che è stata al timone di diversi programmi televisivi di grande successo. Recentemente, come abbiamo visto, è stata alla conduzione di Pomeriggio cinque news, un programma molto importante di casa Mediaset dove sembra che abbia ottenuto un grande successo. Ha condotto anche Mattino cinque news ed anche l’edizione del mattino del Tg5 nel 2007 e delle ore 13.00 nel 2008. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che si è sposata nel 2008 con il conduttore televisivo e radiofonico Federico Quaranta. Dopo circa cinque anni di matrimonio, poi i due hanno divorziato. E’ stato nel 2016 che ha incontrato un altro uomo, ovvero Carlo innamorandosi perdutamente di lui. I due sono convolati a nozze nel 2018. Tuttavia, qualche mese fa è stata annunciata la separazione.