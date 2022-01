Sanremo 2022, Maria Chiara Giannetta, l’attrice fa una dichiarazione e stupisce tutti ” Spero di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria Chiara Giannetta sarà una delle co-conduttrici di questo Festival di Sanremo 2022. Lo ha annunciato proprio nei giorni scorsi lo stesso Amadeus, che ha fatto il nome delle 5 co-conduttrici che lo affiancheranno in queste 5 serate del prossimo Festival di Sanremo che andrà in onda dal 1 al 5 febbraio 2022. Mancano ormai pochissimi giorni e poi finalmente partirà questa nuova edizione della kermesse canora più importante d’Italia e non solo. Ad ogni modo, in una di queste serata ci sarà proprio lei al fianco di Amadeus, Maria Chiara Giannetta, l’attrice che in questi ultimi tempi è diventata piuttosto nota e popolare grazie alla sua interpretazione nella fiction Bianca. Adesso per lei è arrivato il momento di fare nuove esperienze e cosa c’è di meglio che il Festival di Sanremo?

Maria Chiara Giannetta sarà la co-conduttrice per una sera al Festival di Sanremo

In questi giorni Maria Chiara Giannetta è stata ufficializzata come la co-conduttrice del prossimo Festival. Sarà, in una delle cinque serate, al fianco di Amadeus e proprio di questo l’attrice ha voluto parlarne in questi giorni. L’attrice pare che abbia pubblicato un post molto interessante su Instagram. “Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto e che mi stanno incoraggiando e mi gratto per tutte le volte che ho letto le parole “scale di Sanremo” spero di riuscire a scenderle e di non rimanere nella storia per esserci rimasta secca”. Queste le parole dell’attrice che si è detta piuttosto emozionata e in ansia sin da adesso per questo avventura bellissima e molto emozionante.

Grande emozione e tanta ansia eper questa nuova avventura, le parole dell’attrice

“Posso dire che sono emozionata e pronta, qualche disturbo di sonno, ma ci sta dai”. Queste ancora le sue parole dichiarate ovviamente sui social. Oltre all’attrice, al prossimo Festival vedremo anche altre donne sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2022, le anticipazioni

La finale vedrà Sabrina Ferilli al fianco di Amadeus e sarà per lei un grande ritorno, visto che ha già calcato quel palco diverse volte. Per quanto riguarda le altre co-conduttrici Amadeus ha ufficializzato la presenza di Ornella Muti, Drusilla Foer, Lorena Cesarini e poi Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Tra gli uomini protagonisti ci saranno a quanto pare Checco Zalone e forse Fiorello.