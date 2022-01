Sonia Bruganelli umilia Nathaly Caldonazzo “Mi ha chiesto dei regali”

0 SHARES Condividi Tweet

Nathaly Caldonazzo da diverse settimane ormai è una delle concorrenti ufficiali del Grande fratello vip 6 e sembra proprio che per lei i guai siano iniziati proprio nel momento in cui ha fatto il suo ingresso in casa. In questi giorni è stata infatti al centro di diverse dinamiche e polemiche sorte dapprima con Carmen Russo, che è stata eliminata ieri sera dal gioco, e poi ancora con Valeria Marini. La scorsa puntata, andata in onda lo scorso lunedì, sembra che anche Sonia Bruganelli abbia avuto qualcosa da ridire nei confronti della gieffina. E’ andato in scena infatti, una sorta di scontro tra le due nel corso della puntata e pare che ad u n certo punto le due si siano addirittura chiamate per cognome. Ma cosa è accaduto tra Sonia e la Caldonazzo?

Nathaly Caldonazzo, la gieffina al centro delle polemiche in casa

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nel corso della puntata del Grande fratello vip 6, andata in onda lo scorso lunedì, sia avvenuto uno scontro tra la nota opinionista del reality e la gieffina. Dopo questo siparietto piuttosto acceso tra le due, pare che Sonia Bruganelli in settimana abbia rilasciato un’intervista a Fanpage, facendo delle confessioni piuttosto inedite ed anche molto importanti.

Sonia Bruganelli e le parole al veleno contro Nathaly

“Con quella sua camminata che pare ce l’abbia solo lei, la mia idea di Nathaly dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta”. Queste le parole della moglie di Paolo Bonolis che di certo non le manda a dire ed anche in questo caso è stata piuttosto pungente. Ad ogni modo, le sue parole hanno scatenato la curiosità di molti che hanno iniziato a chiedere che cosa effettivamente possa essere accaduto tra le due. Ecco che la Bruganelli avrebbe soddisfatto la curiosità di tanti telespettatori e lo ha fatto nel corso della diretta Instagram che ha realizzato poco prima dell’inizio della puntata di ieri.

Il racconto di Sonia Brugnanelli che lascia tutti senza parole

La moglie di Paolo Bonolis avrebbe confessato di aver incontrato Nathaly proprio in occasione dell”inaugurazione del suo store, ovvero l’Adele Virgi che per chi non lo sapesse è un marchio di abbigliamento per bambini che ha ideato la stessa Sonia. Io mi sono trovata Nathaly diciamo che voleva dei cadeaux in quanto Nathaly Caldonazzo. Io, non essendo lei Julia Roberts, ho detto ‘ma perché ti devo dare dei regali?’”. Questa la verità di Sonia. che ha lasciato tutti completamente senza parole.