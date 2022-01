Amici, Rudy Zerbi una furia contro i cantanti “Siete …”

0 SHARES Condividi Tweet

Rudy Zerbi da tanti anni ormai fa parte del cast di Amici di Maria De Filippi. E’ uno dei professori di canto della scuola più ambita d’Italia e sembra che nel corso degli anni abbia dimostrato di avere un bel caratterino. E’ stato spesso in disaccordo con alcuni dei suoi colleghi e quando c’è stato bisogno ha avuto anche parecchio da ridire ad alcuni allievi. E’ proprio questo quello che è accaduto nei giorni scorsi, quando Rudy si è piuttosto infuriato con alcuni allievi. Pare che al professore di canto non sia affatto piaciuto il comportamento tenuto da alcuni cantanti di Amici 21 e per questo avrebbe proposto una modifica al regolamento, affinché gli alunni si possano prendere la responsabilità delle proprie azioni. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Amici, le dure parole di Rudy Zerbi ai suoi allievi

Rudy Zerbi, subito dopo l’intervento di Arisa sembra che abbia chiesto una modifica al regolamento. Nello specifico il coach di canto avrebbe chiesto che non siano gli ultimi due classificati ad andare in sfida ma che venga eliminato dalla scuola direttamente l’ultimo.

Rudy chiede una modifica al regolamento

“Chiedo alla produzione che l’ultimo classificato non vada in sfida ma che sia eliminato dalla scuola. Farò questa mia proposta ai colleghi e alla produzione. Questo programma deve formare degli artisti e non alimentare false speranze. Siamo vicini al serale e non ci andrete tutti”. Queste le parole di Rudy che in qualche modo hanno scatenato la reazione di Albe, ultimo in classifica. Il giovane sembra aver replicato “Se mi trovo di fronte ad Arisa e a lei non piaccio, vengo eliminato per un suo parere soggettivo”. A quel punto però Rudy non è rimasto in silenzio ma ha aggiunto “Non credo che Arisa sia un’incapace e quindi per il suo parere tu saresti andato a casa. Anche la classifica di Spotify è indicativa. Chi secondo voi potrebbe vincere il serale? Voglio i nomi del canto”. A queste parole Albe sembra non abbia voluto rispondere.

La sfuriata del professore di canto ai suoi allievi

Ad ogni modo, il professore di canto sembra che ad un certo punto se la sia presa con diversi allievi. “Siete proprio finti ragazzi. Perché quando vi viene chiesto di fare un nome, ve lo tenete per voi. So perfettamente che avete le idee chiarissime. A cosa serve essere finti? A cosa serve non esporsi? Cosa pensate di guadagnarci? Appena parlo della classifica di Spotify, mi sottolinei che nessuno è in quella classifica. Però i nomi di quelli che potrebbero essere al serale non me li fai. Smettetela di avere quest’ipocrisia assurda che avete da sempre. Quando le cose vanno bene, parlate di dischi di platino e numeri. Quando le cose vanno male, allora siete artisti. “Io sono artista, sono zen, non mi interessano i numeri a me interessa l’arte”. L’artista incompreso è un ca***** mondiale che io non tollero. Fate gli artisti a casa vostra“. Parole molto dure quelle di Rudy che sappiamo non le mandi di certo a dire e che quando si infuria sa essere particolarmente pungente.