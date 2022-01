Grande fratello vip, Sonia Bruganelli in grande imbarazzo: “Sto provando …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella casa del Grande fratello vip 6 nella puntata di ieri, andata in onda venerdì 14 gennaio 2022 ha fatto il suo ingresso in casa Deli Duran, ovvero la moglie di Alex Belli. Ebbene, il suo ingresso in casa era stato già annunciato nelle scorse settimane ma poi la notizia era stata ufficializzata solo nei giorni scorsi. Di certo l’entrata in gioco della moglie di Alex Belli ha già destabilizzato all’interno della casa e come è piuttosto comprensibile, chi ne ha risentito di più è stata proprio lei Soleil Sorge.

Grande fratello vip 6, l’entrata di Delia Duran in casa

Delia ed il suo ingresso in casa hanno in qualche modo messo in discussione delle dinamiche e Soleil proprio nel dopo puntata sembra abbia avuto un momento di cedimento. Non appena entrata in casa, nel salotto Delia ha avuto un confronto piuttosto acceso con Soleil Sorge, dove pare che la moglie dell’attore abbia insinuato che sotto le coperte tra i due ci sia stato qualcosa di forte e di molto importante. Ad ogni modo, la new entry della casa, prima di iniziare questa avventura all’interno del reality sembra abbia sottolineato di non aver assolutamente lasciato il marito ma di essersi voluta prendere una pausa. Delia avrebbe accettato di entrare all’interno del reality per trovare delle risposte ai tanti dubbi.

Scambio di saluti e poi parte subito la guerra tra Delia e Soleil Sorge

Entrata in casa Delia e Soleil si sarebbero strette la mano, ma subito l’influencer avrebbe detto alla moglie di Alex “Hai studiato bene la parte questa volta?“. A quel punto la Duran avrebbe iniziato a parlare in modo piuttosto confusionario tanto che la stessa Soleil si è detta parecchio stordita. “Stai parlando a vanvera, non capisco nulla di quello che stai dicendo”, avrebbe detto Soleil visibilmente confusa mentre Delia continuava a parlare e girare per la stanza.

Sostanzialmente però, la modella avrebbe accusato Soleil di essere stata falsa ed incoerente ed ha cercato di far confessare cosa è effettivamente accaduto sotto le coperte con il marito. Questo ancora oggi rimane comunque piuttosto incerto. “Anche sotto le coperte, Alex mi ha detto la verità di quello che è successo. Perché non dici la verità? Dillo”. Queste ancora le parole di Delia che ha cercato di mettere in difficoltà Soleil che però ha continuato a smentire tutto.

Le accuse di Soleil, le parole di Sonia Bruganelli

Soleil dal canto suo ha continuato ad accusare Delia ed il marito di aver messo su tutta una farsa, e ad un certo punto sarebbe intervenuto lo stesso Alex dallo studio smentendo di aver detto qualcosa alla moglie di ciò che è accaduto sotto le coperte con Soleil. Inevitabili i commenti da parte delle opinioniste in studio, interpellate da Alfonso Signorini. “Sto provando un imbarazzo empatico, non so cosa dire”, avrebbe detto la Bruganelli, visibilmente imbarazzata per quanto appena visto e sentito.