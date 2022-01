Arisa e Vito Coppola si sono lasciati e lei: “Per favore non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono ormai settimane per non dire mesi che la celebre cantante Arisa si trova al centro del gossip. L’artista ha infatti partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle in coppia con l’insegnante di danza Vito Coppola. I due fin da subito hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei giurati non solo per la loro bravura ma anche per la complicità che hanno sempre dimostrato di avere. Proprio per tale motivo si è parlato in queste settimane di una presunta storia d’amore di cui però i diretti interessati non hanno mai parlato esplicitamente né per smentire e nemmeno per confermare. Nelle scorse ore però proprio Arisa ha risposto ad una domanda posta da un follower su Instagram levando ogni dubbio. Ma quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Arisa e Vito Coppola per settimane al centro del gossip

Arisa e il maestro di danza Vito Coppola si sono conosciuti all’interno del celebre programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci ovvero Ballando con le stelle. Puntata dopo puntata hanno dimostrato di essere davvero molto bravi portando in scena delle coreografie molto belle da vedere. Ciò che ha contraddistinto questa coppia è stata proprio la complicità che li ha uniti in tutto il percorso. Una complicità che ha portato gran parte del pubblico a pensare che tra la cantante e il suo insegnante di danza fosse nato qualcosa di veramente speciale. Per settimane si è quindi parlato di una presunta storia d’amore tra Arisa e Vito Coppola, ed è proprio per tale motivo che per molto tempo si sono trovati al centro del gossip. I due diretti interessati però non hanno mai risposto alle curiosità dei fan e non hanno mai smentito ma nemmeno confermato la notizia.

Arisa risponde alle domande dei followers

Mentre si trovava in treno in viaggio per Roma la bella e brava Arisa ha scelto di aprire il box delle domande su Instagram chiedendo quindi ai suoi followers di porle delle domande. All’artista sono arrivate domande di vario tipo e ovviamente non potevano mancare nemmeno quelle su Vito Coppola. Un follower le ha infatti scritto “Ma con Vito?” e Arisa senza giri di parole ha risposto rivelando che la loro storia è già finita.

Le parole della cantante

“Ci abbiamo provato, non è andata. Per favore non chiedetegli più nulla di me”. Queste le parole con cui Arisa ha scelto di rispondere alla domanda. L’artista ha poi proseguito rivelando di non essere triste, di volere molto bene a Vito Coppola e di sentirsi ancora molto legata a lui. Poi ha precisato “Passerà come passa l’influenza. L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare una parte del tempo che impieghiamo per vivere e non è detto che per sentirci innamorati si debba essere corrisposti. Altrimenti non esisterebbe la fede”.Arisa ha poi concluso chiedendo ai suoi fan di non chiedere nulla di lei a Vito Coppola.