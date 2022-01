Sanremo 2022, Iva Zanicchi massacrata: “Polveroso, ci vorrebbe…”

0 SHARES Condividi Tweet

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo prevista per il 1° febbraio 2022. Tanti gli artisti in gara e tra questi anche Iva Zanicchi con il brano intitolato “Voglio amarti” a proposito del quale si è espresso nelle scorse ore Il Corriere della Sera. Ma non solo, la Zanicchi ha anche condiviso un particolare post sui social di cui si sta tanto parlando.

Il ritorno di Iva Zanicchi alla 72esima edizione del Festival di Sanremo

Il Festival della Canzone Italiana, conosciuto da tutti semplicemente come il Festival di Sanremo oppure Sanremo, altro non è che un importante festival musicale organizzato ogni anno da molti anni ed esattamente dal 1951. In questi anni sono stati tanti gli artisti che si sono esibiti sul palco dell’Ariston e molti di questi hanno lasciato il segno. Questo è sicuramente il caso di Iva Zanicchi che per ben tre volte ha vinto il concorso canoro. La prima volta nel 1967 con il brano “Non pensare a me” cantato insieme all’indimenticabile Claudio Villa, la seconda volta nel 1969 con “Zingara” e successivamente nel 1974 con il brano intitolato “Ciao cara Come stai”. Adesso la Zanicchi è pronta a tornare al Festival di Sanremo con il brano “Voglio amarti” a proposito del quale il Corriere della Sera si è espresso non tanto positivamente.

Il pensiero de Il Corriere della Sera sul brano di Iva Zanicchi per Sanremo 2022

I fedeli appassionati di Sanremo saranno sicuramente in attesa di conoscere tutti i brani in gara. Alcuni avranno successo altri magari no ma per scoprirlo bisognerà comunque attendere l’inizio del Festival. Nel frattempo però ad esprimersi sul brano che Iva Zanicchi porterà sul palco dell’Ariston è stato proprio il Corriere della Sera affermando “Ha un arrangiamento polveroso, per l’assolo di chitarra anni 80 ci vorrebbe Baudo a presentarla (4,5)”. Secondo Il Corriere a vincere quest’anno sarà il genere pop .

Il post social di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi ha condiviso nelle scorse ore un post sui social nel quale si mostra con in mano il famoso premio di Sanremo ovvero la statuetta con il leone e la palma. Alla fotografia in questione la Zanicchi ha aggiunto una breve didascalia. “Ricordi di Sanremo, il Festival vinto nel 1974, con Ciao Cara Come Stai? Questo è l’unico premio che mi rimane, gli altri due mi son stati rubati purtroppo. Forse torno a Sanremo anche per questo, per riprenderne almeno uno”, queste nello specifico le sue parole. La donna ha poi concluso affermando “Ovviamente scherzo, non vedo l’ora di salire sul palco e farvi sentire la nuova canzone, questo è ciò che conta. A presto e un bacio a tutti”.