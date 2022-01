Sabrina Salerno rivela: “Sarò giudice in un talent …”

0 SHARES Condividi Tweet

È stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione di Ballando con le stelle e presto tornerà in televisione con una nuova avventura. Stiamo nello specifico parlando della bellissima cantante ma anche showgirl e attrice italiana Sabrina Salerno. La donna si è raccontata nel corso di una recente intervista rilasciata al periodico Mio nel corso della quale ha parlato di questa nuova esperienza che l’attende ma non solo, ha parlato anche della bellissima esperienza vissuta a Ballando con le stelle.

Sabrina Salerno pronta per una nuova avventura in televisione

Dopo la brillante esperienza vissuta a Ballando con le stelle dove ha partecipato in coppia con il ballerino Samuel Peron ecco che la bellissima e bravissima Sabrina Salerno si appresta a vivere una nuova esperienza televisiva. La donna nello specifico farà il giudice all’interno di un talent e la rivelazione è arrivata nel corso di una recente intervista rilasciata al periodico Mio. “Ho già molti altri progetti in tv di cui però ancora non posso parlare. Posso anticiparvi che partirò per la Lituania per fare il giudice in un talent: si tratta di un format sulla musica italiana che potrebbe esplodere in tutto l’Est. Con me ci sarà Francesco Facchinetti”, sono state queste nello specifico le parole pronunciate da Sabrina Salerno che ha quindi rivelato che presto partirà per la Lituania per vivere questa nuova esperienza in televisione.

Il racconto dell’esperienza a Ballando con le stelle

Quella vissuta a Ballando con le stelle è stata sicuramente una bellissima esperienza per Sabrina Salerno che sul palco del programma in questione ha dimostrato tutto il suo talento riuscendo ad entrare nel cuore dei telespettatori e dei giudici. Proprio la coppia composta da Sabrina Salerno e Samuel Peron è stata considerata la coppia vincitrice morale dell’ultima edizione di Ballando. E proprio a proposito di questa esperienza la Salerno nel corso dell’intervista ha rivelato “Io ho vinto con Samuel. Le immagini parlano, le coreografie parlano. È il pubblico che giudica, ma io non sono scontenta del risultato”.

Il rapporto con Samuel Peron

I fedeli appassionati di Ballando con le stelle si saranno sicuramente posti più volte una domanda ovvero ‘Qual è il rapporto che lega Sabrina Salerno e Samuel Peron?’. A questa domanda è stata proprio la cantante a rispondere nel corso dell’intervista rivelando di aver costruito con lui un ottimo rapporto. “Tra me e Samuel Peron dal primo momento c’è stata subito alchimia”, queste di preciso le sue parole.