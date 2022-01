Mattino cinque, momenti di tensione in diretta: “Innanzitutto si qualifichi, chi è lei?”

0 SHARES Condividi Tweet

Si sono vissuti momenti di forte tensione a Mattino cinque nel corso dell’ultima puntata. Il programma, che va in onda su Canale 5 da diversi anni ormai, ed esattamente dal 2008 sembra essere uno dei più seguiti e più amati dai telespettatori. Dal 2016 alla conduzione di questo talk show ci sono Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Ebbene, nel corso delle varie puntate vengono affrontati diversi temi, dall’attualità alla politica, alla situazione riguardante la pandemia a finire al gossip. Tanto spazio viene dedicato anche ai reality ed in questo momento proprio al Grande fratello vip. Da diversi mesi, si parla anche tanto di Covid-19 e della emergenza sanitaria che purtroppo ci troviamo ad affrontare da quasi due anni.

Mattino cinque, anche oggi si è parlato di emergenza sanitaria e Coronavirus

Anche nella giornata di oggi, lunedì 17 gennaio si è parlato all’interno dello studio di Mattino 5 di Covid-19 e dei tanti disagi che gli italiani stanno vivendo soprattutto nelle ultime settimane, per via dei contagi che sono aumentati a dismisura. Ad ogni modo, proprio mentre si parlava di questo tema relativo alla pandemia, ad un certo punto è accaduto qualcosa di incredibile ed inaspettato in studio.

Il conduttore da la parola all’inviato dal Friuli Venezia Giulia

Francesco Vecchi, dallo studio ad un certo punto avrebbe dato il collegamento all’inviato che si trovava proprio fuori dall’ospedale in Friuli Venezia Giulia dove pare si fosse detto che mancava personale medico perchè tutti positivi al tampone molecolare. Durante il collegamento, il giornalista avrebbe fermato un signore che stava passando proprio davanti a ui in bicicletta.

L’inviato ferma un passante ma questo lo gela dicendo “Si qualifichi”

L’inviato voleva fare al passante solo delle domande sull’attuale situazione di emergenza. Così, dopo che l’inviato gli ha posto delle domande, il signore avrebbe tuonato dicendo “Innanzitutto si qualifichi, chi è lei?”, parole che hanno lasciato di stucco tutti i presenti, compreso il conduttore che ovviamente non si aspettava una reazione simile del passante. A quel punto l’inviato ha spiegato al passante che altro non era che il giornalista che lavora per Mediaset e nello specifico per il programma Mattino 5. Solo a quel punto l’uomo avrebbe risposto alle domande sull’attuale emergenza sanitaria.