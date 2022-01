Maurizio Costanzo senza freni su Massimo Giletti: “Quando lavora …”

0 SHARES Condividi Tweet

Massimo Giletti da diversi anni è al timone di una trasmissione molto importante e tanto seguita che va in onda su La 7. Stiamo parlando di Non è l’Arena, dove Massimo affronta spesso dei temi molto importanti ed anche molto delicati. Di lui e della sua trasmissione se ne è parlato in questi giorni anche su Nuovo, nella rubrica che è tenuta proprio da Maurizio Costanzo. Un lettore, che ovviamente ha avuto modo di guardare l’ultima puntata de Non è l’Arena, sembra abbia chiesto un parere al noto giornalista.

Massimo Giletti nelle grazie di milioni di telespettatori

Nello specifico il lettore avrebbe chiesto a Maurizio Costanzo un parere su Massimo Giletti e sull’impegno che da anni mostra nell’affrontare un argomento molto delicato, quale quello della lotta alla mafia. Maurizio Costanzo senza peli sulla lingua ha espresso il suo punto di vista, ma cosa ha detto al riguardo?

Un lettore chiede a Maurizio Costanzo un parere su Massimo e sul suo lavoro

Massimo Giletti è uno dei conduttori molto amati della televisione italiana. Da sempre, sin da quando era in Rai ma anche adesso su La 7, nel corso delle puntate della sua trasmissione affronta dei temi molto seri e delicati. Non è di certo la prima volta che Massimo affronta il tema relativo alla lotta alla mafia. Un lettore e telespettatori, ha così chiesto un parere a Maurizio Costanzo, scrivendo nella rubrica da lui curata su Nuovo. “Apprezzo l’impegno giornalistico e il coraggio di Massimo Giletti, collega che stimo per il modo diretto in cui affronta il suo lavoro”. Queste le parole di Maurizio Costanzo che sembra abbia fatto ben intendere di avere molta stima per Massimo e per il suo lavoro.

Le parole di elogio da parte di Maurizio Costanzo per il collega

“Massimo Giletti fa bene a tenere alta l’attenzione sulla mafia a Non è l’Arena“. Questo ancora quanto aggiunto dal giornalista rispondendo così ad Ernesto, il lettore che ha chiesto il suo parere su Nuovo. “Ce ne vorrebbero di più di giornalisti come Massimo Giletti“, queste le parole di Ernesto che anche lui apprezza molto il lavoro di Massimo portato avanti in tutti questi anni. Poi il lettore sembra che ne abbia approfittato anche per fare dei complimenti a Maurizio Costanzo. “Ricordo che anche lei si è occupato a lungo anni fa di mafia, mi pare sia stato uno dei primi a farlo in tv”. Insomma, tanti complimenti da parte del lettore Ernesto.