Avanti un altro, Paolo Bonolis umilia Alex Belli “Non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera, domenica 16 gennaio 2022 è andata in onda la prima puntata di Avanti un altro! Pure di sera, il programma condotto da Paolo Bonolis come sempre con la presenza di Luca Laurenti. In questa prima puntata sembra uno degli ospiti principali sia stato proprio lui, l’ex gieffino ovvero Alex Belli. Quest’ultimo è stato uno dei protagonisti principali di questa edizione del reality ed è uscito soltanto da poche settimane, mentre soltanto da pochi giorni è entrata la moglie Delia Duran. Ad ogni modo, sembra proprio che Alex nel corso della puntata di Avanti un altro non abbia fatto poi una così tanto bella figura, tanto che ad un certo punto il conduttore Paolo Bonolis gli avrebbe fatto una sfuriata. Ma cosa è accaduto?

Avanti un altro!Pure di sera, al via la prima puntata serale con ospite Alex Belli

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che ieri sera domenica 16 gennaio 2022 sia andata in onda una nuova puntata del programma di Paolo Bonolis. Ospite in studio Alex Belli, il quale pare che non abbia risposto correttamente alle domande, tanto che ad un certo punto il conduttore Paolo Bonolis è intervenuto per riprenderlo.“Non sai una m***a. Sei stato pervaso dall’ormone e mi hai degenerato”. Queste le parole del conduttore che ha utilizzato la sua solita ironia.

L’attore disturbato da La Bonas Laura Cremaschi non risponde bene alle domande

Alex intanto, sembra che non sia riuscito a dare tante giuste risposte, anche perchè disturbato da La Bonas Laura Cremaschi che nel frattempo pare gli massaggiasse le spalle. Paolo Bonolis però si sarebbe accorto che la Cremaschi in realtà, era passata a fare dei massaggi anche sotto le spalle ed è stato al quel punto che la giovane avrebbe detto “Volevo fargli provare la chimica artistica”.Ovviamente si è trattato di una frecciatina nei confronti di Alex Belli che divertito ha solo sorriso alla battuta.

Dopo Alex arriva Flavia Vento e l’esperimento non riuscito di Luca Laurenti

Subito dopo l’eliminazione di Alex Belli, è stata la volta di Flavia Vento. Quest’ultima sembra abbia fatto una discreta figura rispondendo bene a diverse domande. Poi la showgirl ha anche assistito ad un esperimento fatto da Luca Laurenti, il quale avrebbe dovuto camminare a piedi nudi sulle uova, ovviamente senza romperle ma non sarebbe riuscito nell’intento.“Ma cosa stai facendo? Un disastro. Sei un cogli**e. Sembra che quello che io ho detto non è vero”. Queste le parole ancora di Paolo.