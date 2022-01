Maurizio Costanzo diretto su Francesca Fialdini al centro della polemica per l’intervista a Diana Del Bufalo: “L’intervento era …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono diverse settimane che la giovane attrice Diana Del Bufalo si trova al centro di numerose polemiche per via delle sue dichiarazioni sul vaccino anti-covid. Le polemiche hanno però travolto anche un programma televisivo ovvero Da Noi A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini. Ed ecco che nelle ultime ore ad intervenire sulla questione difendendo la presentatrice è stato Maurizio Costanzo attraverso la sua rubrica tenuta su Nuovo. Ma, quali sono state esattamente le parole espresse dal noto giornalista? Facciamo un po’ di chiarezza.

Diana Del Bufalo da settimane al centro di numerose critiche

Diana Del Bufalo è molto seguita sui social dove è solita condividere momenti della sua quotidianità e della sua vita privata ma anche lavorativa. Nelle scorse settimane la giovane attrice ha affrontato sui social il discorso relativo ai vaccini anti-covid rivelando di non essersi ancora vaccinata e di non avere intenzione di farlo a causa di alcuni problemi di salute. Questa sua giustificazione però non è bastata a fermare molti utenti che non hanno perso l’occasione di rivolgerle delle pesanti critiche.

Francesca Fialdini al centro delle critiche

A finire al centro di queste critiche è stata anche la presentatrice Francesca Fialdini accusata di aver ospitato Diana nella sua trasmissione Da Noi A Ruota Libera. In realtà la presentatrice aveva cercato di frenare ogni polemica rivelando che la puntata con protagonista Diana Del Bufalo era registrata e quindi le sue dichiarazioni sul vaccino anti-covid erano avvenute successivamente alla registrazione della puntata in questione. Nonostante questo però molti hanno continuato a criticare la Fialdini e il suo programma.

Maurizio Costanzo difende Francesca Fialdini

Nonostante le parole espresse dalla Fialdini ecco che alcuni telespettatori hanno comunque commentato rivolgendo alla presentatrice delle critiche. Nello specifico una donna di nome Giovanna ha chiesto a Maurizio Costanzo nella sua rubrica tenuta su Nuovo se sia stato giusto trasmettere l’intervista di Diana Del Bufalo date le sue dichiarazioni sul vaccino anti-covid. Secondo la telespettatrice la scelta di trasmettere l’intervista in questione potrebbe essere stata dettata anche dalla volontà di fare della pubblicità al programma. Maurizio Costanzo però non ci sta e alle parole espresse dalla telespettatrice ha risposto “L’intervento di Diana Del Bufalo nel programma di Francesca Fialdini era già previsto. L’attrice non ha parlato di vaccini in televisione ma sui suoi profili social”.Costanzo ha poi concluso rivolgendosi direttamente alla telespettatrice e affermando “Lei sembra vedere del torbido anche dove non c’è”.