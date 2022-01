Amadeus e Zalone, il loro sketch fa infuriare il direttore di Telelombardia, Mentana interviene e lui lo asfalta: “Mentana non capisce …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alcuni giorni fa è stato annunciato in maniera molto particolare il super ospite della nuova edizione del Festival di Sanremo. Stiamo nello specifico parlando di Checco Zalone e l’annuncio in questione è stato effettuato nel corso del TG1. Amadeus è apparso insieme al famoso attore comico ma le parole pronunciate hanno fatto molto arrabbiare Fabio Ravezzani ovvero il direttore di Telelombardia. Ma, per quale motivo?

La polemica su Amadeus e Checco Zalone

La scenetta con protagonisti Amadeus e Checco Zalone, andata in onda alcuni giorni fa all’interno del TG1, ha fatto divertire molti ma allo stesso tempo ha suscitato la reazione di alcune persone. Nello specifico a non essere rimasto molto contento è stato il direttore di Telelombardia ovvero Fabio Ravezzani il quale senza perdere tempo ha commentato sui social. Tutto ha avuto inizio quando Checco Zalone nel confermare la sua presenza a Sanremo ha citato Telelombardia. Nello specifico alle parole di Amadeus che rivolgendosi al comico ha affermato “Checco ci vieni questa volta a Sanremo” ecco che proprio Zalone ha risposto “Hai sistemato il tuo mutuo? Hai comprato casa a tua figlia? Perché dopo non lavorerai mai più…a Telelombardia, forse”.

La rabbia del direttore di Telelombardia

Le parole espresse da Zalone e la risata divertita di Amadeus non sono per nulla piaciute al direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani che ha subito affidato ai social il suo pensiero. “Spiace deludere Amadeus, ma una persona che ride così sguaiatamente su colleghi di un’altra tv noi non la manderemmo mai in onda. Questione di stile”, queste nello specifico le parole espresse da Ravezzani. Qualcuno ha invitato l’uomo a non prendersela ma ecco che il direttore ha subito replicato precisando cosa non ha gradito. “Se in una gag dicessero che lei è stupido non se la prenderebbe? La gag ci sta, la risata sguaiata del collega no. Tutto qui. Capisce?”, queste le sue parole.

Le parole di Ravezzani contro Mentana

Ravezzani ha anche scritto un tweet contro Mentana accusandolo di non aver capito il motivo del suo rimanerci male: “Sensazionale incapacità di capire di Mentana” poi continuato precisando di essere rimasto deluso proprio dalle risate di Amadeus e non dalle parole di Zalone. Intervistato da Radio Cusano Campus ha voluto precisare “Quello che non mi è piaciuto è che Amadeus si ribalti dalle risate. Ricordiamo che negli anni ’90 Amadeus veniva ospite su Telelombardia. I nostri dipendenti ci sono rimasti male, perché sembra che lavorare a Telelombardia sia una cosa da prendere in giro”. Come risponderà Amadeus a questa parole ? Deciderà di replicare oppure no? Non ci rimane che attendere.