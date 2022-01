Kabir Bedi, la moglie al veleno contro Alex Belli: “Abbandonatelo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da alcune settimane ha fatto il suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip il noto attore indiano Kabir Bedi particolarmente famoso nel nostro Paese per aver interpretato Sandokan. L’uomo alcuni giorni fa ha festeggiato il suo compleanno all’interno del Grande Fratello vip e proprio nel corso dell’ultima puntata andata in onda nella serata di lunedì 17 Gennaio ha ricevuto una bellissima sorpresa ovvero un videomessaggio da parte della moglie Parveen Dusanj Bedi. Momenti di grande emozione per lo stesso Kabir ma anche per i telespettatori ma in pochi sanno che proprio la moglie dell’attore alcuni giorni fa ha scritto un post sui social andando contro uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del programma condotto da Alfonso Signorini ovvero Alex Belli. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Bellissima sorpresa per Kabir Bedi da parte della moglie

Momenti di grande emozione sono stati quelli vissuti da Kabir Bedi nel corso dell’ultima puntata del GF Vip trasmessa su Canale 5. L’attore proprio la scorsa domenica 16 gennaio ha festeggiato il suo compleanno all’interno della casa del Grande Fratello e in occasione della puntata ha avuto la fortuna di ricevere un grande regalo ovvero un videomessaggio da parte della sua ultima moglie Parveen Dusanj Bedi. La donna in tale occasione ha rivolto al marito delle bellissime parole che hanno lasciato ben comprendere il grande amore che li lega.

Le parole della moglie del noto attore

“Ti auguro un felice compleanno ed auguro a noi un buon anniversario. Mi manchi, mi manchi e mi manchi, ma ti vedo ogni giorno in televisione”. La donna ha poi proseguito rassicurando il marito e affermando che sta andando molto bene e che la famiglia lo saluta con grande affetto. “Sono sicura che festeggerai con i tuoi coinquilini, e spero che riescano a conoscere l’uomo che amo così profondamente. Un uomo forte, un gigante gentile. Kabir, continua a sorridere ed a condividere la tua energia, adoro le tue risate. C’è una cosa che ho imparato dalla nostra vita insieme: la vita è una grande avventura, quindi goditi anche questa di avventura”, ha poi concluso.

Il post contro Alex Belli

Nel corso dell’ultima puntata del GF vip non si è però parlato del post social pubblicato proprio della moglie di Kabir Bedi contro Alex Belli. La donna ha utilizzato delle parole piuttosto dure nei confronti dell’attore. “Guardare il Grande Fratello Vip a causa di Kabir Bedi. Ma PERCHÉ una donna dovrebbe voler stare con Alex Belli? Entrambe le donne stanno meglio senza di lui”. Queste nello specifico le parole scritte su Twitter da Parveen Dusanj Bedi che poi rivolgendosi direttamente a Soleil Sorge e Delia Duran ha continuato “Abbandonate quel ragazzo e costruite le vostre vite ragazze! Lui è una “CATTIVA NOTIZIA”. Smettetela di ridurvi così per gli ascolti TV. Concentratevi sulle vostre vite, non su lui e andate avanti”.