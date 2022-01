Alfonso Signorini mortifica Adriana Volpe e sul web compare la scritta “Trattata da pezza”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri, lunedì 17 gennaio 2022, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande fratello vip 6 e sembra che come sempre non siano mancati i colpi di scena. Nelle scorse ore, sembra proprio che un ex gieffino ovvero Salvo Veneziano sia tornato a punzecchiare Alfonso Signorini. Non è di certo la prima volta che l’ex gieffino si scaglia contro il conduttore e direttore del giornale Chi accusandolo di aver tenuto spesso dei comportamenti non coerenti e di aver fatto dei favoritismi.

Grande fratello vip 6, Salvo Veneziano si scaglia contro il conduttore Alfonso Signorini

Adesso Veneziano pare che sia tornato a colpire il conduttore del GF Vip Alfonso, pubblicando un messaggio al veleno su Instagram. In realtà pare si sia trattato di una critica nei confronti di Adriana Volpe ma inevitabilmente è finito anche per prendersela con Signorini. Sembra che nel corso della puntata di ieri, infatti, Alfonso abbia rimproverato la sua opinionista che pare stesse continuando a sottolineare come Alex Belli e Soleil abbiano tenuto un comportamento scorretto all’interno della casa. A quel punto, Alfonso avrebbe chiesto alla sua opinionista di non continuare a ripetere sempre le stesse cose.

Il post rivolto ad Adriana Volpe e la stoccata al conduttore

“Carissima Adriana Volpe,se io fossi stato in te mi sarei alzato e, con molta eleganza, avrei mandato a cagar* il conduttore che ti ha trattata come una pezza di piedi in diretta nazionale per difendere il suo pupillo.” Queste le parole che si leggono nel post pubblicato da Salvo e indirizzato quindi alla nota opinionista. L’ex gieffino è quindi convinto del fatto che Alex Belli sia nelle grazie del conduttore.

Alfonso Signorini, favoritismi ad Alex Belli?

Una cosa sembra essere certa, ovvero il fatto che Alex è stato forse il protagonista assoluto di questa edizione del reality, colui che ha creato più dinamiche in assoluto e colui che ha attirato l’attenzione di milioni di italiane su di se. E’ stato un personaggio chiave per questa edizione del reality e molti continuano a ribadirlo, anche se ovviamente il suo comportamento obiettivamente non è stato eccellente.