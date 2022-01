Paolo Bonolis senza freni: “Io sono come il vaccino Pfizer”

0 SHARES Condividi Tweet

Chi non conosce e non ama Paolo Bonolis? Stiamo nello specifico parlando di uno dei più amati e seguiti conduttori della televisione italiana apprezzato non soltanto per il suo grande talento ma anche per la simpatia con cui è solito approcciarsi ai suoi ospiti e ai telespettatori a casa. L’uomo ormai da diversi anni si trova alla guida di un programma di grande successo ovvero Avanti un Altro e proprio di recente si è lasciato andare concedendo una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in occasione della quale ha parlato del suo programma ma anche della moglie Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis in televisione con Avanti un Altro

Sono davvero molti i telespettatori che giorno dopo giorno aspettano con molta ansia di poter guardare in televisione ‘Avanti un Altro’. Stiamo parlando nello specifico del quiz di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti. E proprio della nuova edizione ne ha parlato il conduttore nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Dopo aver parlato dei nuovi ingressi previsti per questa nuova edizione ecco che Bonolis ha poi proseguito l’intervista mettendosi nei panni dei concorrenti e cercando di spiegare cosa lui farebbe al posto loro. E’ stato a tal proposito che ha rivelato che gli unici argomenti che da concorrente potrebbero metterlo in confusione sono la tecnologia e il gossip.

I concorrenti toccano il lato B di Bonolis

Uno dei momenti più divertenti delle varie puntate di Avanti un Altro è quello in cui i concorrenti nella speranza di riuscire ad ottenere fortuna chiedono al conduttore di poter ‘toccare’ il suo lato B. Bonolis non si tira mai indietro e così i concorrenti divertiti si avvicinano. Proprio nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera il conduttore si è espresso su tale usanza e a tal proposito ha affermato “Un gesto da rockstar? Certo! La cosa bella è che funziona quasi sempre. Ha una copertura del 90 per cento, come il vaccino Pfizer”.

Le parole sulla moglie Sonia Bruganelli

Ovviamente non sono nemmeno mancate le domande sulla moglie Sonia Bruganelli da diversi mesi ormai impegnata nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip.Bonolis ha rivelato che quest’anno festeggeranno ben 20 anni di matrimonio che vengono chiamate le nozze di porcellana. Alla domanda del giornalista che gli ha chiesto come festeggeranno questo importante traguardo il conduttore, che non perde mai occasione per divertirsi e divertire, ha risposto “Facendo i porcellani, ovvio. Occhi alla vocale, mi raccomando”.