Rita Dalla Chiesa attaccata: “Vecchia e repressa” e lei risponde che …

Sui social network le polemiche non finiscono mai. Proprio in questi giorni sembra che la vittima preferita degli haters sembra sia stata Rita Dalla Chiesa. La nota conduttrice sembra che non sia comunque rimasta a guardare e abbia deciso di prendere dei provvedimenti. In molti sembra che sui social abbiano insultato e diffamato Rita Dalla Chiesa e quest’ultima sembra essere ricorsa ai ripari. Così Rita avrebbe ripostato il messaggio scritto da una donna dove pare che l’abbia insultata.

Rita Dalla Chiesa insultata e diffamata sui social

“Vecchia signora repressa, aspettiamo la risposta della Rita. Ma siccome è stata stipendiata da un amico dei mafiosi…”. Erano state queste le parole scritte dalla donna, che ha dato della vecchia e della mafiosa a Rita Dalla Chiesa, proprio lei che ha lottato per tutta la sua vita contro la mafia. A dire da Rita, quest’ultima avrebbe bloccato e segnalato la donna per ben due volte.”Io l’ho bloccata e segnalata due volte. Ma se qualcuno conosce @Dopamine786 Palla Bizzarri le dica di darsi una seria calmata perché non accetto più tweet del genere”. Questo il messaggio che è stato condiviso dalla stessa Rita Dalla Chiesa che ha anche minacciato di querelare la donna e chiunque decidesse di insultarla.

La conduttrice insultata “Vecchia e mafiosa”, lei minaccia provvedimenti

“Gli avvocati ci sono apposta“, avrebbe aggiunto ancora la nota conduttrice. Una volta condivisa questa esperienza sui social, sembra che in tanti abbiano deciso di dare la loro massima solidarietà alla conduttrice, a partire da semplici fan a finire a colleghi e amici.” Non dia peso a certa gente, non merita nemmeno qualche secondo di attenzione”, ha scritto un utente social.

Tanti i messaggi di solidarietà sui social ricevuti da Rita

“Ma che valori hanno questi repressi da tastiera? Che schifo“, avrebbe scritto un altro. “Bisogna denunciare e basta essere buoni si passa da fessi”; “Nel mio piccolo, non perdono più nessuno”. Questi ancora i messaggi condivisi sotto al post pubblicato dalla stessa conduttrice. Insomma, Rita Dalla Chiesa se da una parte ha dovuto fare i conti con l’odio da parte di pochi utenti, dall’altra ha trovato l’appoggio di tantissimi utenti che hanno voluto farle sentire la propria vicinanza e solidarietà.