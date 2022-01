Katia Ricciarelli una furia contro Sonia Bruganelli “Continua a …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare del Grande fratello vip 6 e di due donne che in qualche modo sono state protagoniste di questa edizione del reality. Stiamo parlando di Katia Ricciarelli e di Soleil Sorge. Sembra che proprio nel corso della puntata di ieri sera, Katia Ricciarelli se la sia sia presa per l’immunità di Soleil. A quanto pare la cantante lirica parlando con Manila abbia espresso il suo pensiero al riguardo, dicendosi contraria alla scelta delle opinioniste di continuare a rendere Soleil immune. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Katia?

Grande fratello vip 6, Katia Ricciarelli contro le opinioniste

Nel corso della puntata di ieri, Katia Ricciarelli sembra che abbia avuto da ridire dopo aver appreso che le due opinioniste avevano deciso di dare di nuovo l’immunità a Soleil Sorge. E’ stata Sonia Bruganelli nel corso della puntata di ieri a regalare l’immunità a Soleil. Katia non sembra abbia condiviso però questa scelta e lo ha fatto presente parlando con Valeria Marini e con Manila Nazzaro.“Continua a essere salvata dalle opinioniste. Ogni volta così, ogni volta”, questo quanto dichiarato da Katia, parole e pensiero che è stato condiviso dalla stessa Manila.“

Manila contro la decisione di Sonia di rendere Soleil Sorge immune ancora una volta

Doveva essere salvata Katia visto che è il suo compleanno. E poi con una motivazione che non esiste”. Manila avrebbe poi parlato con un’altra donna protagonista della casa, ovvero Sophie Codegoni e pare che abbia effettivamente ammesso di non condiviso le parole di Sonia. “Ma che ne sanno loro dell’amicizia che c’è tra me e Soleil. Il problema sai qual è? Che lei è la prima a non difenderla”, avrebbe detto Manila.

Sonia pare avesse detto di aver voluto dare l’immunità a Soleil perché l’ha vista parecchio in difficoltà questa settimana. Poi l’opinionista sarebbe passata ad accusare Manila di non aver dato alla “sua amica” il giusto supporto in questi giorni. “Ho visto lo stato d’animo totalmente giù di Soleil. Non mi è piaciuto l’atteggiamento di Manila che, per rimanere nel mezzo, ha preso le distanze. Quindi do l’immunità a Soleil. Però torna a essere com’eri. Vai tranquilla, dimentica tutto quello che c’è intorno. Fai il tuo percorso tranquilla”. Queste ancora le parole di Sonia.

E’ finita l’amicizia tra Soleil Sorge e Katia Ricciarelli

Ad ogni modo, molti sembra che se la siano presa con Katia Ricciarelli anche sui social, perché a loro dire non avrebbe nulla da recriminare visto che ha ricevuto tanti trattamenti di favore, soprattutto da parte del conduttore. Ad ogni modo, anche Soleil si è detta particolarmente delusa dalle donne che reputava sue amiche Katia e Manila. Tra Soleil e Katia in questi mesi c’è stata una grande amicizia che però proprio in questi giorni sembra essere naufragata.