Detto Fatto, Bianca Guaccero al veleno contro Valeria Marini, momenti di grande imbarazzo in studio

Valeria Marini è una nota showgirl e attrice italiana la quale attualmente è reclusa all’interno della casa più spiata d’Italia. E’ ufficialmente una concorrente del Grande fratello vip, dove fa coppia con Giacomo Urtis. I due sono entrati come concorrente unico nelle scorse settimane e sembra che stiano avendo un successo strepitoso. Ad ogni modo, di lei ne ha parlato nei giorni scorsi Bianca Guaccero, ovvero la conduttrice di Detto Fatto. In realtà, quest’ultima sembra che abbia parlato di Valeria nel corso della puntata andata in onda ieri, lunedì 17 gennaio. Le sue parole sono apparse come una vera e propria stoccata nei confronti della Marini, ma per quale motivo?

Valeria Marini, la stoccata velenosa di Bianca Guaccero a Detto Fatto

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero, quest’ultima pare abbia parlato di Valeria Marini, lanciando una vera e propria frecciata nei confronti dell’attuale concorrente del reality. Di lei se ne è parlato nella rubrica tenuta da Jonathan Kashanian, incentrata sui compleanni dei vari personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui proprio la showgirl “stellare”.

Anche Jonathan Kashanian “prende in giro” la Marini sulla pronuncia inglese

Si è parlato di lei e della sua esibizione fatta nel salotto di Porta a Porta nel 2016, proprio in occasione del suo compleanno. La showgirl pare che si fosse esibita sulle note della celebre canzone Happy Birthday, con una pronuncia inglese che però sembra non fosse proprio eccellente.“Pronuncia perfetta devo dire, Porta a Porta l’ha pronunciato correttamente.” Queste le parole della Guaccero che ha così lanciato una vera e propria stoccata. A quel punto è intervenuto Jonathan Kashanian il quale con la sua solita ironia ha effettivamente sottolineato come la pronuncia inglese della Marini non fosse poi così perfetta.“Comunque volevo dire a Valeria che quello significa uccelli e non ha molto senso la frase…”, facendo riferimento al fatto che Valeria non avrebbe proprio detto Birthday che vuol dire compleanno, ma birds che significa uccelli.

Siparietto divertente in studio, poi interviene Matilde Brandi

A quel punto sarebbe intervenuta Matilde Brandi, dicendo a Jonathan “Macosa dici?”. La conduttrice sarebbe rimasta a guardare questo siparietto piuttosto divertita. Insomma, si è trattato solo di un momento scherzoso nulla di grave per Valeria Marini che tra l’altro al momento non può nemmeno vedere e sentire nulla, perché si trova nella casa più spiata d’Italia.