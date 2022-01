Doc-Nelle tue Mani 2, Cristina Marino scrive un post sui social e il web si infiamma

0 SHARES Condividi Tweet

Continua ad ottenere ogni giorno sempre più successo la celebre fiction di Rai 1 intitolata ‘Doc-Nelle tue mani 2’. Sono milioni i telespettatori che seguono con affetto e costanza ogni puntata e tra i tanti fan della fiction vi troviamo anche una bellissima e famosa donna dello spettacolo e del cinema. Di chi stiamo parlando? Dell’attrice Cristina Marino che proprio ieri in occasione della seconda puntata della fiction ha scritto sui social un particolare post.

Grande successo per ‘Doc-Nelle tue mani 2’

Doc-Nelle tue Mani è una serie televisiva di grande successo in onda su Rai1 dal 2020. Protagonisti di questa serie Luca Argentero nei panni del Dottore Andrea Fanti e Matilde Gioli nei panni di Giulia Giordano. La fiction racconta la storia di un medico affermato ovvero il Primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano di Milano che in seguito ad un incidente avvenuto in ospedale, dove ha ricevuto un colpo di pistola alla testa dal padre di un ragazzo deceduto nel suo reparto, ha perso la memoria. E nello specifico in seguito a tale lesione prefrontale ha cancellato gli ultimi 12 anni della sua vita.

Il post social di Cristina Marino

La fiction è già arrivata alla seconda stagione e ogni puntata è seguita con molto affetto e costanza da milioni di telespettatori. Tra i tanti fan della fiction spicca però il nome di una bellissima ma anche bravissima attrice che sui social ha scritto un post molto particolare. Stiamo parlando di Cristina Marino che proprio in occasione della seconda puntata trasmessa su Rai 1 giovedì 20 gennaio ha condiviso un post su Instagram per invitare i suoi fan a guardare la fiction. “Questa sera non perdetevi quel bono del dott. Fanti e tutta la sua incredibile squadra”, queste nello specifico le parole scritte dall’attrice con sullo sfondo una fotografia del protagonista e quindi Luca Argentero. E’ proprio lui il ‘Bono’ a cui fa riferimento che nella vita è proprio suo marito.

L’amore tra Cristina Marino e Luca Argentero

Si sono conosciuti nel 2015 e da allora non si sono più lasciati. Cristina Marino e Luca Argentero nel 2020 sono diventati genitori di una bambina di nome Nina Speranza e nel giugno del 2021 sono convolati a nozze. La coppia si è sempre mostrata felice e innamorata e proprio Argentero nel corso di una recente intervista rilasciata a Domenica In ha espresso per la moglie delle parole colme d’amore. “È una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di noi. Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. È la donna più bella che io abbia mai visto”, queste le parole espresse dall’attore che ha poi continuato “Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto”. Parole alle quali Cristina Marino ha così replicato: “Sono felice, innamorata e grata”.