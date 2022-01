Adriano Celentano, Dagospia lancia la bomba “Il figlio Giacomo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta tanto parlando nelle ultime ore del famosissimo artista italiano Adriano Celentano e della questione relativa ai vaccini anti-covid. Nello specifico ad intervenire sulla questione è stato il sito di gossip Dagospia che avrebbe fatto una rivelazione importante sulla famiglia del noto cantautore e nello specifico sul figlio Giacomo. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

Adriano Celentano e la questione relativa ai vaccini anti-covid

Adriano Celentano negli ultimi tempi si sarebbe espresso in merito alla questione vaccini anti-covid e nello specifico avrebbe in alcune occasioni precisato che l’informazione non darebbe ai no-vax lo spazio che meritano. Ma, qual è il motivo di queste sue parole? Secondo quanto rivelato da Dagospia il celebre cantante, oggi 84enne, sarebbe vaccinato per ben 3 volte e quindi la ‘battaglia’ che si trova a portare avanti non lo riguarderebbe in prima persona. Ma, sempre secondo quanto emerso da tale sito di gossip, la volontà di portare avanti questa battaglia sarebbe legata a delle questioni di carattere familiare.

Le parole di Dagospia

“Il di lui figlio Giacomo è contro in vaccini”, queste nello specifico le parole che sarebbero state espresse dal sito di gossip Dagospia che avrebbe poi continuato rivelando un particolare aneddoto che riguarderebbe proprio il figlio di Adriano Celentano. “Non è una indiscrezione: quando il 21 dicembre scorso il rampollo di Celentano si è presentato in Regione Lombardia per un suo progetto di lavoro, la sicurezza lo ha bloccato all’ingresso e gli ha impedito di salire perché sprovvisto di Green pass in quanto non vaccinato…”.

La polemica di Celentano contro alcuni conduttori TV

“Ciao ragazzi! Mi trovo costretto ancora una volta a sottolineare il ruolo di chi conduce talk e trasmissioni di informazione, secondo me incapaci nel tenere sotto controllo i famosi INTERRUTTORI”, sono state queste nello specifico le parole scritte sui social dal noto artista italiano. Un post rivolto contro alcuni conduttori televisivi ritenuti dallo stesso ‘incapaci’. “Trattasi di strani ospiti che non solo non accendono alcun tipo di LUCE, ma creano il BUIO attorno a chi non la pensa come loro. L’obbiettivo è sempre lo stesso. Non far capire cosa mai dirà quel poveraccio che è stato brutalmente INTERROTTO dagli OSCURANTISTI che vogliono a tutti i costi TACERE il pensiero ALTRUI…”, ha poi concluso Celentano. Parole delle quali si sta molto parlando nelle ultime ore e che lasciano ben intravedere quello che è il reale pensiero dell’artista.