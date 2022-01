Amici 21, Raimondo Todaro una furia contro Alessandra Celentano “Tu mi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Non riescono a trovare un punto di incontro Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. I due insegnanti della scuola di Amici infatti finiscono spesso per discutere, e questo è quello che è accaduto anche nelle scorse ore dopo la proposta fatta dal famoso maestro. Durante il nuovo scontro Raimondo Todaro non ha trattenuto la rabbia e si è scagliato contro la collega. Ma esattamente, per quale motivo?

Nuovo scontro ad Amici tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro finiscono spesso al centro di discussioni e polemiche. L’ultima è legata alla richiesta fatta dal maestro e marito della ballerina Francesca Tocca. Nello specifico Todaro ha chiesto di poter applicare anche al mondo della danza quella che è la nuova regola del canto legata alle classifiche. In seguito a tale richiesta la Celentano ha chiesto subito un confronto con il collega. Un confronto andato in onda nel corso del daytime di ieri e durante il quale il maestro Todaro ha anche parlato dell’interrogazione fatta nei confronti di Mattia dalla maestra Celentano. Il ballerino non è riuscito a mantenere la calma e così ad un certo punto sembrerebbe essersi scagliato contro la collega.

Le parole di Raimondo Todaro

“Allora cambiamo format! Che ca**o li scegliamo a settembre se poi vai a rompere le ba**e a tutti? Mi stai prendendo per ignorante! Io non mi permetterei mai! Tu mi scavalchi, fai come ti pare, le tue sono mancanze di rispetto”. Parole molto dure e colme di rabbia quelle espresse da Raimondo Todaro nei confronti della collega Alessandra Celentano. La discussione è poi continuata nel momento in cui la maestra ha fatto al collega una controproposta che ha sollevato una nuova polemica. “Accetto la tua proposta però devono fare altrettante gare di tecnica” ha replicato la Celentano. E quando Todaro le ha chiesto di quale tecnica stesse parlando e la maestra ha risposto della tecnica classica ecco che il maestro si è arrabbiato ancora di più e ha risposto “Ma che ragionamento fai? E’ una controproposta di me**a! E’ una cosa senza senso”.

Il destino di Mattia Zenzola

Nel corso della discussione con Todaro la maestra Celentano ha fatto inoltre una particolare proposta ovvero quella di eliminare il ballerino Mattia Zenzola. Il ragazzo occupa di preciso il banco di latino-americano e si trova quindi nella squadra di Raimondo Todaro. Alcune settimane fa però purtroppo si è infortunato alla caviglia e non ha potuto più esibirsi. La Celentano ha quindi chiesto di eliminarlo mentre invece Todaro ha tentato di difendere il suo alunno sostenendo che a dover prendere una decisione dovrà essere il medico.