Michelle Hunziker, lanciata la bomba: “Lei ed Eros Ramazzotti …”

Da diverse settimane la bellissima Michelle Hunziker si trova al centro dell’attenzione mediatica a causa della sua vita privata. Se infatti in un primo momento le voci riguardavano una presunta crisi nel matrimonio con Tomaso Trussardi ecco che nei giorni scorsi è invece arrivata una vera e propria dichiarazione rilasciata dai diretti interessati i quali hanno rivelato di aver preso strade diverse. Adesso però la bella Michelle continua a trovarsi al centro del gossip per via di una nuova indiscrezione bomba . Ma esattamente di cosa stiamo parlando?

Michelle Hunziker si separa da Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi dopo 10 anni di matrimonio hanno annunciato la separazione. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole in quanto nessuno si aspettava che nel loro matrimonio vi fossero dei problemi. I due infatti sono sempre apparsi vicini ed innamorati e nessuno ha mai avuto modo di pensare che in realtà nel loro rapporto non tutto fosse bello come sembrava.

Michelle Hunziker di nuovo vicina all’ex marito Eros Ramazzotti?

Se da una parte la separazione tra Michelle e Tomaso ha lasciato tutti senza parole ecco che allo stesso tempo nelle ultime ore sta circolando una nuova indiscrezione che sta lasciando ancor di più senza fiato i fan della Hunziker. Secondo quanto trapelato infatti, e di preciso secondo quanto emerso dal sito di gossip Dagospia, sembrerebbe che la bellissima Michelle si sia riavvicinata all’ex marito e padre della sua prima figlia ovvero Eros Ramazzotti. L’amore tra Eros e Michelle ha fatto sognare milioni di persone. I due si sono conosciuti nel 1995 dopo un concerto tenuto dal cantante a Milano. Subito è iniziata tra loro una bellissima storia d’amore e nel dicembre del 1996 sono diventati genitori di una bambina di nome Aurora. Il matrimonio è invece arrivato nel 1998 ma nel 2002 è anche arrivata la separazione. Oggi Eros e Michelle secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbero essere di nuovo vicini.

L’indiscrezione su Eros e Michelle

“Dopo il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino gira voce di un revival d’amore tra Michelle e il suo ex marito Eros”. Queste le parole che è possibile leggere sul sito Dagospia di Roberto D’Agostino. Ma cosa c’è di vero? In realtà al momento nulla. Infatti non sembrerebbero esserci delle prove se non il fatto che, sempre secondo alcune indiscrezioni, la Hunziker sembrerebbe frequentare da qualche mese una palestra che sembrerebbe appartenere proprio ad un amico di Eros.